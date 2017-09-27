LEFKE-GEMİKONAĞI'nda KAZA! 1'i AĞIR 5 YARALI

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan PG 351 Z plakalı araçta yolcu bulunan Nahsen ATEŞ (E-20) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, PG 351 Z plakalı araç sürücüsü Umut GÜNAYDIN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Delil KARDAŞ (E-21) ve Agit CENGİŞ (E-19) ile TFF 710 plakalı araç sürücüsü Ali Bahadır ONUK kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip, Agit CENGİŞ (E-19) acil serviste, diğer yaralılar ise vücutlarının muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor