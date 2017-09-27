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27 Eylül 2017 Çarşamba 14:22

LEFKE-GEMİKONAĞI'nda KAZA! 1'i AĞIR 5 YARALI

LEFKE-GEMİKONAĞI'nda KAZA! 1'i AĞIR 5 YARALI
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Bugün saat 14:30 sıralarında, Lefke-Gemikonağı Anayolu üzerinde 20 yaşındaki Umut GÜNAYDIN , yönetimindeki PG 351 Z plakalı araç ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, karşı istikametten gelen 63 yaşındaki Ali Bahadır ONUK yönetimindeki TFF 710 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan PG 351 Z plakalı araçta yolcu bulunan Nahsen ATEŞ (E-20) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, PG 351 Z plakalı araç sürücüsü Umut GÜNAYDIN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Delil KARDAŞ (E-21) ve Agit CENGİŞ (E-19) ile TFF 710 plakalı araç sürücüsü Ali Bahadır ONUK kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip, Agit CENGİŞ (E-19) acil serviste, diğer yaralılar ise vücutlarının muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor 
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LEFKE-GEMİKONAĞInda KAZA! 1i AĞIR 5 YARALI
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