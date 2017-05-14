Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden CMC Konusunda Hükümete Çağrı

“GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ SONLANDIRIN”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, CMC maden atıklarının yarattığı çevre kirliliğini sonlandırmak için hükümeti göreve çağırarak, önümüzdeki günlerde bölgedeki sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle bu konuda toplantı yapılacağını duyurdu.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, yazılı açıklamasında, CMC’nin Gemikonağı’ndaki atıklarını ıslah etmek, burayı serbest bölge ve liman yapmak için 49 yıllığına kiralayan Port-İsbi firmasının hem insan sağlığını hem de çevreyi tehlikeye attığını savundu.

Bu şirketin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığını, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak bunu fotoğraflarla ispatlamalarına rağmen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Serbest Bölge ve Limanlar Yönetim Kurulu’nun sözleşmeyi feshetmediğini kaydeden Ahmet Hızlı, sözleşmenin iptalini istedi.

“DENETLEME KOMİTESİ OLUŞTURULMALI”

Maden alanının temizlenme yönteminin belirlenmesi, temizleme süresinin 5 yılla sınırlandırılması gerektiğini belirten Hızlı, şunları kaydetti:

“Alandaki maden atıklarının temizlenmesinin sözleşmeye veya şartnameye uygun olarak yapıldığını, takvime uyulup uyulmadığını denetleyecek Denetleme Komitesi oluşturulmalı.

Komitede, uzmanlar ve yerel güçler olmalı, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden temsilciler yer almalı. Tüm bunları kapsayacak teknik şartname hazırlanmalı. Şeffaf ihale açılmalı, maden atıklarını temizleyecek firma bu ihaleyle belirlenmeli.”

“Gerekli önlemleri almak, CMC maden atıklarının yarattığı çevre kirliliğini sonlandırmak için hükümeti acilen göreve çağırıyoruz” diyen Dernek Başkanı Ahmet Hızlı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin CMC konusundaki son gelişmeleri konuşmak ve eylem planı oluşturmak için önümüzdeki günlerde bölgedeki sivil toplum örgütlerinden temsilcileri toplantıya çağıracağını kaydetti.







