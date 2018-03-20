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LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, gelecek nesillere orman ve ağaç sevgisi aşılamak için okullarda çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, gelecek nesillere orman ve ağaç sevgisi aşılamak için okullarda çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

20 Mart 2018 Salı 13:43
LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"
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LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"

“ÇAM KESE BÖCEKLERİNDEN DOLAYI YOK OLAN VE KOLAYCA YANABİLEN ÇAM ORMANLARININ FARKLI BİR TÜRLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ UZMANLAR DA BELİRTİYOR”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, gelecek nesillere orman ve ağaç sevgisi aşılamak için okullarda çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yönetim kurulu adına açıklama yaptı. Hızlı, Avrupa Tarım Federasyonu’nun, dünyadaki en önemli yenilenebilir doğal kaynaklardan biri olan ormanlara gereken önemin verilmemesi üzerine 21 Mart gününü kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıç günü olarak kabul ettiğini ve Dünya Ormancılık Günü olarak kutladığını kaydetti.

Hızlı, ülkede çam ağaçlarından oluşan ormanların, gerek yangınlar sonucu, gerekse kurak geçen kış mevsimlerinden dolayı her geçen yıl azaldığı ve yok olmaya doğru gittiğinin acı bir gerçek olduğunu belirtti. 

Çam ağaçlarının çam kese böceklerinden dolayı yok olmasının da ayrı bir sorun olduğunu kaydeden Hızlı,  "Çam ağaçlarının orman yangınlarında kolayca yanabildiği ve kozalakların yangının yayılmasına neden olduğu göz önünde bulundurularak çam ormanlarının uzun vadede farklı bir tür ile değiştirilmesi gerektiği uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Bu bağlamda Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak bölgemizde ağaçlandırma çalışmaları için girişimlerde bulunduğumuzu ve çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi belirtmek isteriz.”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü her yıl etkinliklerle kutladığını ifade eden Hızlı, bu çerçevede, 5 yıl önce fidelerini diktikleri ve olumsuz hava şartlarına karşı yetiştirmeye çalıştıkları ağaçlarının bakımını yapacaklarını ifade etti.

Hızlı şöyle devam etti:

“Ormana ve ağaca olan ihtiyacın bilinci içinde gelecek nesillerin yetiştirilmesi için okullarda öğrencilere bu sevgiyi kazandırmak adına çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. 21 Mart günü dolaysıyla ayrıca ormanlarımızda gece gündüz çalışan ve ormanlarımızı koruyan, bakımını yapan tüm ormancılara da teşekkür ederiz.”

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