Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Devlet Kurumlarına Cmc Atıklarına İlişkin Çağrıda Bulundu

“HEMEN TEMİZLEME İŞLEMİ BAŞLATILMALI”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, devlet kurumlarını, CMC maden atıklarının temizlenmesi için Port İsbi firmasına gerekli uyarı ve talimatı vererek, hemen temizleme işleminin başlatılması, 5 yıl içinde temizliğin tamamlanması veya yeni bir çözüm üretilmesi için acilen göreve davet etti.

Hızlı, CMC konusunda Dernek Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yaptı.

Hızlı, CMC maden atıklarının temizlenmesi için Port İsbi firması tarafından yapılacak olan tesis ve temizleme şekli ile ilgili hazırlanan ÇED raporunun 22 Ekim 2015 tarihinde Çevre Koruma Dairesi’ne sunulduğunu, 11 Kasım 2015 tarihinde ise ÇED yasası gereğince halkın bilgilendirme toplantısının Lefke’de yapıldığını belirtti.

Derneğin ÇED konusunda aylardır bir gelişme olmadığını fark ettiğini kaydeden Hızlı, bir gelişme olmaması nedeni ile Çevre Koruma Dairesi ÇED Bölümü ile yaptıkları görüşmelerde, raporun henüz görüşülmeye başlanmadığını, halkın bilgilendirme toplantısında Lefke STÖ’leri tarafından verilen sorular üzerinde çalışma yaptıklarını yine bazı kurumlardan bilgi ve görüş talebi olup bu bilgi ve görüşlerin beklendiğini öğrendiklerini ifade etti.

Açıklama şöyle devam etti:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki yıllardır bekleyen bu çevre felaketi için daha fazla bekleyemeyeceğiz. Maden atıkları gibi çok önemli bir konu olan bu proje kalbi durmuş bir hasta gibidir. Anında müdahale edilmelidir. Konu ÇED raporu 4 ay süreç içinde kesinlikle incelenmesi gerekirdi.”

Port İsbi firmasının geride bıraktığı 8 yıllık süreye 4 ay daha eklendiğine işaret eden Hızlı, dernek olarak ilgili devlet kurumlarını acilen çalışma yaparak CMC Maden atıklarının temizlenmesi için Port İsbi firmasına da gerekli uyarı ve talimatı vererek hemen temizleme işlemine başlatılmasını, 5 yıl içinde temizliğin tamamlanması veya yeni bir çözüm üretilmesi için acilen göreve davet ettiklerini kaydetti.

Hızlı, bu konu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde tüm STÖ’ler ile görüşerek bir eylem planı çalışması yapacaklarını ifade etti.