Lefke Bölgesi’nden 3 Dernek Ortak Açıklama Yaptı

DERNEKLER ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE PLANSIZLIĞIN GETİRDİĞİ ÇARPIK YAPILAŞMA KONULARINA DİKKAT ÇEKTİ, TALEPLERDE BULUNDU

Denizli -Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile Lefke Turizm Derneği ortak açıklama yaparak, bölgedeki sorunlara dikkat çektiler ve taleplerini belirttiler.

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş imzalarıyla yayımlanan açıklamada, yaptıkları toplantılarda bölge ile alakalı çevre kirliliği ve plansızlığın getirdiği çarpık yapılaşma, binaların septik kuyularının kötü koku ve çevre kirliliği gibi diğer çevre felaketi yaratabilecek konularda mutabakata varıldığı kaydedildi.

“Varılan mutabakat neticesi sesimizi yükseltme gerekliliğine inanmaktayız” denilen açıklamada, “Bizler bölgedeki sivil toplum örgütleri olarak aşağıdaki konularda gerek hükümet gerekse yerel yönetimin ve de Bölgedeki diğer ilgili kurumların gerekli önlemleri almasını acilen talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

ÇARPIK YAPILAŞMA

Lefke ve çevresinde, bilhassa Lefke Avrupa Üniversitesi çevresinde ve de Denizli Gemikonağı’nda yükselen plansız kontrolsüz binaların gerek peyzaj olarak, gerekse yapılan ve yapılmakta olan binaların park alanlarının bulunmamasının bölgede olumsuzluklara ve karmaşaya sebebiyet vereceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan ve yapılacak olan binaların lağım sularının nereye akıtılacağı planlanmamış ve bu yüzden akıtılan bu pis suların çevreye yayılması neticesinde çok ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacağımız aşikardır. Bu atıkların bölgede bulunan bahçe kuyu sularına da karıştığı konusunda da ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Bu konuda gerekli mercileri önlem almaya ve mevcut yurt binalarının içme sularının aylık periodik olarak tahlil edilmesi ve tahlil sonuçlarını binaların giriş kısmına asılması talebimizdir. Bu konuda da sağlık bakanlığını hastalıklar yayılmadan tarama yapmaya ve de gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz .

Sahil Yolu çevresine yapılacak olan binaların: ( Denizden 300Metre uzaklığa kadar 2 (iki) kat diğer tüm yapılacak olan binaların izinleri 4 katı geçmemeli. Azami Yükseklik (Sahil yolu 6.25 metre = 20.50 Ayak) bölgedeki diğer tüm binalar 12.50 metre =451 Ayak olmalıdır. Daha yüksek binalara kesinlikle izin verilmemelidir. Burada Turizm ve Çevre Bakanlığını bu konuda kendilerine iletmiş olduğumuz Emirnamenin bir an önce çıkarılmasını talep etmekteyiz.”

TRAFİK SORUNU

Trafik sorununa da değinen dernekler, bölgedeki öğrenci popülasyonunun artması neticesinde Denizli Gemikonağı’ndaki ana caddede yoğunlaşan araç trafiği yüzünden gece ve gündüz yoğun bir sıkışıklık yaşandığı ve bunun gittikçe arttığına dikkat çektikleri açıklamada, bölgede bulunan park yerlerinin kullanılmadığını ve yayalara ayrılan kaldırımların araçlar ve Lokanta sahipleri tarafından işgal edilmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunun önlenmesi için Emniyet Müdürlüğü ile Belediyenin işbirliği içerisinde yeni bir düzenleme yapması gerektiğine inanmaktayız. Ayrıca bölgemiz bakanlarından olan sayın Ulaştırma bakanının Cengiz Topel Anıtı’nın yanındaki Ölüm virajının yapılması hususunda, geçmiş hükümetlerin de vermiş olduğu sözleri de hatırlatarak o bölgede söz konusu virajdan dolayı başka ölümler olmasın diye derhal o virajın genişletilmesini talep ediyoruz.

Bölgemizde yaşanmakta olan ve de kısa zamanda önlem alınmazsa yaşanması kaçınılmaz daha büyük felaketlerin önlenebilmesi için sivil toplum örgütleri olarak yöremizdeki kalkınmanın doğru dürüst temiz bir çevre ve yaşanabilir bir yer olmasını gerçekleştirilmesini sağlaması için Hükümeti, bölgedeki diğer ilgili kurumları ve de Lefke Belediyesi’ni daha etkin çalışma yapmaya davet ediyoruz. Citta slow’a üye olan bölgemizin kirlilikle değil Turizm- Eğitim –Doğası ve Yeşiliyle anılmasını istiyoruz. Bunların takipçisi olacağımızı bildiririz.”