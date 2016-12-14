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14 Aralık 2016 Çarşamba 09:10

Lefke Bölgesi’nden 3 Dernek Ortak Açıklama Yaptı

Denizli -Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile Lefke Turizm Derneği ortak açıklama yaparak, bölgedeki sorunlara dikkat çektiler ve taleplerini belirttiler.

Lefke Bölgesi'nden 3 Dernek Ortak Açıklama Yaptı
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DERNEKLER ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE PLANSIZLIĞIN GETİRDİĞİ ÇARPIK YAPILAŞMA KONULARINA DİKKAT ÇEKTİ, TALEPLERDE BULUNDU

 Denizli -Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile Lefke Turizm Derneği ortak açıklama yaparak, bölgedeki sorunlara dikkat çektiler ve taleplerini belirttiler.

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı,  Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş  imzalarıyla yayımlanan açıklamada, yaptıkları toplantılarda bölge ile alakalı çevre kirliliği ve plansızlığın getirdiği çarpık yapılaşma, binaların septik kuyularının kötü  koku ve çevre kirliliği gibi diğer çevre felaketi yaratabilecek konularda  mutabakata varıldığı kaydedildi.

“Varılan mutabakat neticesi sesimizi yükseltme gerekliliğine inanmaktayız” denilen açıklamada, “Bizler bölgedeki sivil toplum örgütleri olarak aşağıdaki konularda gerek hükümet gerekse yerel yönetimin ve de Bölgedeki diğer ilgili kurumların gerekli önlemleri almasını acilen talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

ÇARPIK YAPILAŞMA

Lefke ve çevresinde, bilhassa Lefke Avrupa Üniversitesi çevresinde ve de Denizli Gemikonağı’nda yükselen plansız kontrolsüz binaların gerek peyzaj olarak, gerekse yapılan ve yapılmakta olan binaların park alanlarının bulunmamasının bölgede olumsuzluklara ve karmaşaya sebebiyet vereceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan ve yapılacak olan  binaların lağım sularının nereye akıtılacağı planlanmamış ve bu yüzden akıtılan bu pis suların çevreye yayılması neticesinde çok ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacağımız aşikardır. Bu atıkların bölgede bulunan bahçe kuyu sularına da karıştığı konusunda da ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Bu konuda  gerekli mercileri önlem almaya ve mevcut yurt binalarının içme sularının aylık periodik olarak tahlil edilmesi ve tahlil sonuçlarını binaların giriş kısmına asılması talebimizdir. Bu konuda da sağlık bakanlığını hastalıklar yayılmadan  tarama yapmaya ve de gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz .

Sahil Yolu çevresine yapılacak olan binaların: ( Denizden 300Metre uzaklığa kadar 2 (iki) kat diğer tüm yapılacak olan binaların izinleri 4 katı geçmemeli. Azami Yükseklik (Sahil yolu 6.25 metre = 20.50 Ayak) bölgedeki diğer tüm binalar 12.50 metre =451 Ayak olmalıdır. Daha yüksek binalara kesinlikle izin verilmemelidir. Burada Turizm ve Çevre Bakanlığını bu konuda kendilerine iletmiş olduğumuz Emirnamenin bir an önce çıkarılmasını talep etmekteyiz.”

TRAFİK SORUNU

Trafik sorununa da değinen dernekler, bölgedeki öğrenci popülasyonunun artması neticesinde  Denizli Gemikonağı’ndaki ana caddede  yoğunlaşan araç trafiği yüzünden gece ve gündüz  yoğun bir sıkışıklık yaşandığı ve bunun gittikçe arttığına dikkat çektikleri açıklamada, bölgede bulunan park yerlerinin kullanılmadığını ve yayalara ayrılan  kaldırımların araçlar ve Lokanta sahipleri tarafından işgal edilmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bunun önlenmesi için Emniyet Müdürlüğü ile Belediyenin işbirliği içerisinde yeni bir düzenleme yapması gerektiğine inanmaktayız.  Ayrıca bölgemiz bakanlarından olan sayın Ulaştırma bakanının Cengiz Topel Anıtı’nın yanındaki Ölüm virajının yapılması hususunda, geçmiş hükümetlerin de vermiş olduğu sözleri de hatırlatarak o bölgede söz konusu virajdan dolayı başka ölümler olmasın diye  derhal o virajın genişletilmesini talep ediyoruz.
Bölgemizde yaşanmakta olan ve de kısa zamanda önlem alınmazsa yaşanması kaçınılmaz daha büyük felaketlerin  önlenebilmesi için  sivil toplum  örgütleri olarak yöremizdeki kalkınmanın doğru dürüst temiz bir  çevre ve yaşanabilir bir yer olmasını gerçekleştirilmesini sağlaması için Hükümeti, bölgedeki diğer ilgili kurumları ve de Lefke Belediyesi’ni daha etkin çalışma yapmaya davet ediyoruz. Citta slow’a üye olan bölgemizin kirlilikle değil Turizm- Eğitim –Doğası ve Yeşiliyle anılmasını istiyoruz. Bunların takipçisi olacağımızı bildiririz.”

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