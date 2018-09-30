banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Mağusa’da cinayet!
MAĞUSA'DA CİNAYET!
Gazimağusa'da ölüm
GAZİMAĞUSA'DA ÖLÜM
İskele'de ormanlık alanda ceset bulundu
İSKELE'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Mağusa’da cinayet!
Kapat

Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılıyor

Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılıyor

30 Eylül 2018 Pazar 08:01
Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılıyor

Lefke’de bugün elektrik kesintisi yapılıyor.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 05:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Lefke-Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Lefke, Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutları, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli,

Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 11:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de Bazı Bölgelere Üç Gün Süresince Su Verilemeyecek
Girne’de Bazı Bölgelere Üç Gün Süresince Su Verilemeyecek
Tabipler Odası Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu Getirildi
Tabipler Odası Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu Getirildi
Mağusa’da cinayet!
Mağusa’da cinayet!
İskele'de ormanlık alanda ceset bulundu
İskele'de ormanlık alanda ceset bulundu
KTEMB Başkanlığına Bora Karaçam Seçildi
KTEMB Başkanlığına Bora Karaçam Seçildi
Suç Ve Suçlara İlişkin Teknik Komitenin Çalışmaları...
Suç Ve Suçlara İlişkin Teknik Komitenin Çalışmaları...
Tutuklu Bulunduğu Hücrede Hayatına Son Veren Sarıkılıç’ın Ölüm Nedeni Boğulma...
Tutuklu Bulunduğu Hücrede Hayatına Son Veren Sarıkılıç’ın Ölüm Nedeni Boğulma...
Tepebaşı - Tatlısu Arasındaki Yerleşim Yerlerine Türkiye’den Temin Edilen Su Arıza Nedeniyle Verilemiyor
Tepebaşı - Tatlısu Arasındaki Yerleşim Yerlerine Türkiye’den Temin Edilen Su Arıza Nedeniyle Verilemiyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Yeniden Sami Özuslu Oldu
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Yeniden Sami Özuslu Oldu
Sağlık Bakanı Besim: “Tedbirler Alıyoruz. Yapısal Reformlar Masaya Yatırılacak”
Sağlık Bakanı Besim: “Tedbirler Alıyoruz. Yapısal Reformlar Masaya Yatırılacak”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim