Lefke Belediyesi’nden, Turizm Günü’nde Öğrencilere Etkinlik

Lefke Belediyesi, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde, Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenliyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'da başlayacak ve her okuldan 40 öğrencinin katılacağı etkinlikte, Lefke, Soli ve Bağlıköy güzergahındaki tarihi ve turistik yerler turist rehberleri eşliğinde gezilecek ve öğrenciler buralar hakkında bilgilendirilecek. Lefke Belediyesi, bu güne yönelik hazırlanan bir de Turistik Kitapçığı öğrencilere dağıtacak. Açıklamaya göre gezi, saat 12.30'da Lefke Göleti’ne hakim bir yer olan Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin restoranında öğrencilere verilecek kokteylle son bulacak.