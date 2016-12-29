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29 Aralık 2016 Perşembe 10:47

LEFKE BELEDİYESİ YILBAŞI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ

Lefke Belediyesi’nin yeni yıl etkinlikleri kapsamında dün gece Lefke AKM binasında Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Lefke Belediyesi Folklor ekibi sahne aldı.

LEFKE BELEDİYESİ YILBAŞI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ
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LEFKE BELEDİYESİ YILBAŞI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ

Lefke Belediyesi’nin yeni yıl etkinlikleri kapsamında dün gece Lefke AKM binasında Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Lefke Belediyesi Folklor ekibi sahne aldı.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geceye Belediye Başkanı Aziz Kaya ile meclis üyeleri de katıldı.

Gecede konuşma yapan Belediye Başkanı Aziz Kaya, gecenin düzenlenmesinde katkıda bulunan Lefke Belediyesi Çocuk orkestrası eğitmeni Ersan Karaç’a ve Lefke Belediyesi Folklor ekibi eğitmeni Selda Solmaz’a teşekkür etti.

2016 yılının dünya genelinde çok kötü geçtiğini söyleyen Kaya, 2017 yılının savaşsız, sömürüsüz, hakça, adaletin hakim olduğu bir düzen içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Gecenin sonunda etkinliklere katılan çocuklara ve gençlere Lefke Belediyesi meclis üyeleri ve öğretmenleri tarafından sertifika ve hediyeler verildi.

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