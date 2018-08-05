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Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”

SEMPOZYUM, LEFKE BELEDİYESİ’NDE SALI GÜNÜ DÜZENLENECEK BASIN TOPLANTISIYLA TANITILACAK

Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”

SEMPOZYUM, LEFKE BELEDİYESİ’NDE SALI GÜNÜ DÜZENLENECEK BASIN TOPLANTISIYLA TANITILACAK

05 Ağustos 2018 Pazar 10:43
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”

SEMPOZYUM, LEFKE BELEDİYESİ’NDE SALI GÜNÜ DÜZENLENECEK BASIN TOPLANTISIYLA TANITILACAK
“HEDEF LEFKE İLÇESİNİN GELİŞİMİNİN BİLİMSEL YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR KENTLEŞME TEMELİNDE SAĞLAMAK”
SEMPOZYUM’UN SLOGANI: “MAVİ VE YEŞİLİN KARIŞTIĞI, SUYUN ÇOŞTUĞU, MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU, TARİHİ KENT LEFKE”
 

 Lefke Belediyesi, Lefke ilçesinin çok yönlü gelişimini yönetim bilimi çerçevesinde doğru yöntemlerle, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşme temelinde gerçekleşmesini sağlamak ve ilgili bilimlerin disipliner bakış açısı ile çözüm önerileri getirmek hedefiyle,  “Mavi Ve Yeşilin Karıştığı, Suyun Çoştuğu, Medeniyetlerin Buluştuğu, Tarihi Kent Lefke” sloganıyla geniş kapsam ve katılımlı “1. Lefke Kent Sempozyumu” düzenliyor.

Sempozyum’un tanıtılacağı basın toplantısı, salı günü Lefke Belediyesi Cittaslow Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Belediye’den verilen bilgiye göre, sempozyumda, tarih boyunca Kıbrıs’ın önemli bölgelerinden biri olan Lefke merkez başta olmak üzere, Lefke İlçesi’nin tüm iktisadi, sosyal, kültürel, eğitim ve beşeri  meselelerinin ulusal düzeyde ve ilgili bilimlerin temelinde  tartışılması planlanıyor.

Sempozyumun ana amacı Lefke’de yerel ve merkezi yöneticilerin, akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla kent ekonomisinin çevre ve doğaya uyumlu gelişimine dönük politikalar üretilmesine yönelik kapsamlı bir çalıştay yapılması.

Sempozyum, üniversiteler, devlet kurumları, STÖ ve konu ile ilgilenen tüm katılımcılara açık olacak.


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Son Güncelleme: 05.08.2018 13:49
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