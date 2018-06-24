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Lefke Belediye Başkanlığı İçin Yapılan Seçimde 29 Sandıktan 7’si Sayıldı!

24 HAZİRAN 2018 YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Lefke Belediye Başkanlığı İçin Yapılan Seçimde 29 Sandıktan 7’si Sayıldı!

24 HAZİRAN 2018 YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

24 Haziran 2018 Pazar 16:50
Lefke Belediye Başkanlığı İçin Yapılan Seçimde 29 Sandıktan 7’si Sayıldı!

24 H AZİRAN 2018YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklanmaya başlandı. Lefke Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde 29 sandıktan 7’si sayıldı.

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YSK’nın sitesinde, Lefke Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı olan kayıtlı toplam 6 bin 771 seçmenden 1148’ine göre sonuçlar yayımlandı.

Sandıklardan 1114 geçerli, 34 geçersiz oy çıktı.

UBP adayı Timuçin Pirgalıoğlu 226, CTP adayı Aziz Kaya 622, HP adayı Fehmi Çamlıköylü de 226 oy aldı.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 20:01
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