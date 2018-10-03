Lefke Belediye Başkanı Kaya Görevdeki İlk 100 Gününü Değerlendirdi

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediye başkanlığına seçildikten sonra geçen ilk 100 günü değerlendirdi ve tamamlanan projeler ile hedefleri anlattı.



Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Aziz Kaya, düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen belediye seçimlerinde Lefke Belediye Başkanlığını ikinci kez kazanarak, görevine devam ettiğini ifade etti.



Kaya, yeni dönemde çalışmaları genişletmek, belediye personelinin daha etkin çalışmasını sağlamak ve vatandaşlara daha verimli hizmet vermelerini sağlamak için belediye bünyesinde kurumsal düzenlemeye gittiklerini kaydetti.



Belediyenin Lefke ve Lefke Belediyesi’ne bağlı bölgelerdeki tamamlanan projelerini anlatan Kaya, 2019 içinde “Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”nin kurulması ve yerel ürünlerin pazarlanmasının hedeflendiğini ifade etti.



AÇIK HAVA MADEN MÜZESİ



Aziz Kaya, Lefke Karadağ bölgesinde, Lefke’nin tarihinde önemli bir yer tutan madencilik ve 13 Ocak 1948 maden grevine atfen tüm maden işçileri anısına madenci heykeli yapılarak, meydanın düzenlendiğini ifade etti.



Kaya, bölgedeki düzenleme çalışmalarına devem edilerek “Açık Hava Maden Müzesi” oluşturulmasının da amaçlandığını söyledi.



“CİTTASLOW KRİTERLERİNE UYGUNLUK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”



Kaya, cittaslow faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi için komite çalışmalarının başlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



“Ülkemizde yaygınlaşan ve yeni belediyelerin katılımıyla güçlenen cittaslow faaliyetlerine cevap verebilmesi için Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı yeniden yapılandırıldı. Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği’nin kurulması çalışmalarında aktif görev aldık. Derneğin tüzük çalışmaları tamamlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Lefke ve Köylerinde Üretilen Yerel Ürünlerin Tanıtılması ve Pazarlanması Projesi ile Lefke ve köylerinde üretilen yerel ürünlerin pazarlanması ve tanıtılması amaçlandı. Bunun için Lefke köylerinde turizm ve tarım alanlarında faaliyet gösteren üreticilerimizin 4 farklı uluslararası festivale katılmaları ve girişimcilik, markalaşma, misafirperverlik, köy pansiyonculuğu, pazarlama vb konularda eğitim almaları hedeflenmekte. TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği ofisi finansal desteği ile restore edilen Belediye Pazarı içerisine kurulacak olan yerel üretim atölyesi ile yerel turizim ürünlerinin yapımı ve pazarlanması ile ilgili bir merkez oluşturulması hedeflenmektedir. 2018-2019 eğitim yılı içerisinde ilkokullara yönelik “Mevsiminde meyve/zebze tüketimi” ve Cittaslow Uygulamaları konularında eğitimler verilmesi ve “Cittaslow Çocuk Meclisi”’nin kurulması hedeflenmektedir. Lefke ve Köylerinde düzenlenen yerel ürün festivallerinin Cittaslow kriterlerine uygunluğu için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.”



LEFKE İMAR PLANI ÇALIŞMALARINA AKTİF DESTEK



Aziz Kaya, belediyenin halkın sağlıklı besin tüketimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerini ara vermeden sürdürdüklerini belirtti.



Gerekli temizlik ve ilaçlamalara önem verildiğini, çocukların oyun parkları, park ve bahçelerin temizlik ve bakımlarının sürekli yapıldığını kaydeden Aziz, yaşlıların hiçbir zaman unutulmadığını söyledi.

Kaya, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaya özen gösterdiklerini, kültür sanat çalışmalarını desteklediklerini, Lefke bölgesinin insana ve çevreye saygılı planlı kalkınmasını yönlendirecek “Lefke İmar Planı” çalışmalarına aktif bir şekilde destek verdiklerini anlattı.



GELECEKTEKİ PROJELER



Kaya, su sıkıntılarını çözdüklerini, belediyenin alım satım işlemlerini düzene koyduklarını ifade etti ve gelecekteki projeler ile faaliyetleri şöyle sıraladı:



“4 Ekim Dünya Mimarlar Gününde, 'Gelecekte Nasıl bir Lefke İstiyoruz?' teması ile Lefke Çalıştayı yapılacak. Çocuklarımıza, kitabı ve okumayı sevdirmek için “Dünya Çocuk Kitapları Günü” yazarlarımızla kutlanacak. Dünya Felsefe Günü yapılacak. Lefke’ye Bilimsel bir bakış açısı getirecek, bunun yanında Lefke İmar Planı çalışmalarımna yardımcı olacak “1. Lefke Kent Sempozyumu” 12-13-14 Aralıkta gerçekleştirilecek.

TC Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisi ve AB Komisyon’na, Yedidalga Halk plajı; Bağlıköy su temini; Lefke ve köylerinde asfaltlanması; Lefke merkez ve köylerinde gerekli alyapı çalışmalarının yapılması; Lefke ve köylerinin kanalizasyonu; Lefke Belediye Salhanesi’nin iyileştirilmesi; Gemikonağı-Cengiz Toplel Hastahanesi arası sahil düzenlemesi projeleri sunuldu.

Lefke Citta Slow Pazarı- (TC KEİ ofisi onayı beklenmekte), Gemikonağı Kaldırım Projesi (1 kez ihale edildi), Yesilyurt- Gaziveren Kaldırım Projesi, Lefke Belediyesi Kademe Binası Yapımı Projesi (TC KEİ ofisi onayı beklenmekte) ise ihale edilmeye hazır projelerdir.

Gemikonağı-Gaziveren arası yürüyüş yolu projesi için Afrodit Tatil Köyü (Sapa Propertis Ltd.) ile protokol imzalandı. Köy meydanı düzenlemesi, Lefke Çarşı Merkezi /Festival Alanı gölgelendirmesi, Lefke ve köylerdeki yürüyüş parkurlarının turizme katılması, kayıt ve tanıtım çalışmalarının yapılması, mevcut çocuk parkları ve sahil bölgesinin ağaçlandırılması, yeşil alanların artırılması, çok amaçlı salon yapımı ve sosyal hizmet biriminin kurulmasına ilişkin yeni projeler var”