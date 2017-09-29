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29 Eylül 2017 Cuma 12:42

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (LAÜ) MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (AÖA) İLE YAPILAN ÇİFT DİPLOMA PROTOKOLÜNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BASIN AÇIKLAMASI

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (LAÜ) MÜTEVELLİ HEYETİ'NİN ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (AÖA) İLE YAPILAN ÇİFT DİPLOMA PROTOKOLÜNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BASIN AÇIKLAMASI
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Üniversitemizin, Atatürk Öğretmen Akademisi ile yapmış olduğu protokole ilişkin olarak basında yer alan haberler çerçevesinde, aşağıdaki basın açıklamasının yapılması zarureti doğmuştur. Buna göre;
1. Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke’deki Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına ek olarak ÖSYM’den, Lefkoşa’daki

· Sınıf Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci,

· Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci almıştır.

Bu öğrencilerin tümü TC vatandaşıdır. Bu kapsamda alınan öğrencilerin hiçbiri AÖA’nin kendi sınavı ile aldığı öğrencilerle eşit haklara sahip olmayacaktır. Başka bir deyişle, mezuniyet sonrası KKTC devletinin kurumlarında çalışamayacaktır.

2. AÖA kendi sınavı ile

· Sınıf Öğretmenliği Programına 26,

· Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 20

KKTC vatandaşı öğrenci almıştır. Bu öğrenciler dilerlerse yapılan çift diploma anlaşması çerçevesinde, LAÜ’nin akademik kriterlerini yerine getirmeleri koşuluyla LAÜ diploması da alabileceklerdir.

3. LAÜ; Lefke ve Lefkoşa Kampüsü Sınıf Öğretmenliği Programı’na KKTC uyruklu öğrenci almamıştır.



4. Lefke Avrupa Üniversitesi tüm programlarıyla Lefke ve Lefkoşa’da 25 Eylül 2017 tarihi itibarı ile yeni akademik yıla başlamıştır.



LAÜ bilimsel temelde çalışmalarını sürdüren bir eğitim kurumudur. Polemiklerle bir yere varılamayacağı değerli basınımız aracılığıyla kamuoyuna önem ve saygıyla duyurulur.



LAÜ Mütevelli Heyeti
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