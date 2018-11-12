Kıbrıs’ta kapalı geçiş noktalarından birisi olan Lefke Aplıç Kapısı karşılıklı geçişlere açıldı.

1955 yılından bu yana kapalı olan Lefke Aplıç kapısının açılışına bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Folklor gösterileri eşliğinde yapılan açılış öncesi kapıda toplanan kalabalığa hitap eden Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade, 1955 yılından bu yana kapalı bulunan önemli bir geçiş noktasının bugün yeniden karşılıklı geçişlere açıldığını belirtti.

Kıbrıs’ta hiçbir geçiş noktasının açılışının kolay olmadığını ve Aplıç kapısı için ilk kapının açıldığı 23 Nisan 2003’ten bu yana uğraş verdiklerini belirtti.

Kapının açılışını görmeye ömrü yetmeyen Yeşilırmak Muhtarı Göksel Kabaran ve diğer ebediyete göçmüş kişileri de anan Nekipzade, kapının açılışında alın teri bulunanlara da teşekkür etti ve kapının hem bölgedeki barajlara ulaşımı kolaylaştıracağını hem de barışa önemli bir katkı olacağını söyledi.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Güney Kıbrıs’tan gelip 60 yıl sonra ilk kez bu kapıdan Kuzey’e geçiş yapan 2 Kıbrıslı Rumun içlerindeki özlemi hissettiğini belirtti.

Lefke’ye uzun bir süre “çıkmaz sokak” muamelesi yapıldığını, ciddi bir göç yaşandığını ve yatırımların yapılmadığını anlatan Kaya, kapının açılmasıyla bunun tersine döneceğine olan inancını da dile getirdi.

Kaya, Solya ve Erenköy bölgesinden insanların da 15 yıldır kapının açılması mücadelesi verdiklerini belirtti.

BEYAZ GÜVERCİN UÇURULDU

KKTC’ye geçiş yapan bazı Kıbrıslı Rumların da konuşma yaptığı açılışta, kurdele kesilerek kapı yaya ve araçlı geçişlere açıldı. Daha sonra barışın simgesi beyaz güvercin uçuruldu