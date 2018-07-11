Ledra Palace Kara Kapısı’nda Uyuşturucu...

Lefkoşa’da dün saat 15.30 sıralarında A.U.G (E-34), Ledra Palace Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada şüpheli görülmesi üzerine, üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 8 gram kokain türü uyuşturucu madde bulundu.
Polis açıklamasında, A.U.G’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Lefkoşa’da dün saat 15.30 sıralarında A.U.G (E-34), Ledra Palace Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada şüpheli görülmesi üzerine, üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 8 gram kokain türü uyuşturucu madde bulundu.