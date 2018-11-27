Lead Projesi Lansman Etkinliği 30 Kasım’da Yapılıyor

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Mağusa Kültür Derneği (MKD), Avrupa Birliği’nin “Innovation and Change in Education 7 (Eğitimde İnovasyon ve Değişim 7) başlığı altında yaptığı hibe programından yararlanmaya hak kazandı.Bu kapsamda 30 Kasım saat 17.00’de Gazimağusa’daki Buğday Camii’nde hibe almaya hak kazanan LEAD projesinin (Learn, Experience, Apply & Develop / Öğren, Deneyimle, Uygula & Geliştir) tanıtım etkinliği yapılacak.CUMOĞULLARIMKD Başkanı Dudu Cumaoğulları yaptığı açıklamada LEAD projesinin, işsizlikle mücadele ve istihdamın arttırılması amacıyla MKD\'nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi haline gelmesini içerdiğini kaydetti.

Cumaoğulları, proje ile ilgili olarak; işsizlikten en çok etkilenen iki ana kesimin gençler (18- 30 yaş arası) ve 30 yaş üzeri kadınlar olduğunu belirterek, “Bu kesimlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, profesyonel ve kişisel gelişimin teşviki amacıyla toplamda 100 kişiye ücretsiz eğitimler verilecek ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

AKÇINAçılış etkinliği ile ilgili konuşan LEAD Proje Yöneticisi Aycan Akçın, Avrupa Birliğinin mali desteği, diğer taraftan da üniversite, sivil toplum ve hükümetin işsizlik konusuna gösterdiği duyarlılığın önemini hatırlattı ve projeyi daha yakından öğrenmek isteyen herkesi 0548 841 2107 numaralı telefondan irtibat kurmaya ve Buğday Camii’nde gerçekleşecek etkinliğe katılmaya davet etti.(RU/YIL)