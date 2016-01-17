Le Chateau Lambousa Yeni SPA Merkezi İle Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

LE CHATEAU LAMBOUSA YENİ SPA MERKEZİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR



Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) bağlı turizm merkezi Le Chateau Lambousa Hotel bünyesindeki, geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleşen SPA tesisi Sevenwaves Health & Wellnes açıldığı ilk günden bugüne kadar adından sıkca söz ettirmeye devam ediyor.



Le Chateau Lambousa Hotel’de en son teknoloji kullanılarak oluşturulan tesiste Buhar Odası, Masaj, Sauna, Jakuzi, Hamam, Spor Salonu, Dinlenme odası, Vitamin Bar ve Kuaför gibi hizmetler en üst seviyede verilmeye devam ediliyor.



Le Chateau Lambousa Otel Müdür Yardımcısı Ufuk Çağa GAÜ TV’ye yaptığı açıklamada, toplamda 970 m2’lik bu muhteşem SPA merkezini tesiste konaklayan tüm misafirlerin yanısıra halkın da kullanabildiğini belirtti.



Çağa açıklamasının devamında, Sevenwaves Health & Wellnes’ın; 4 adet tek ve bir adet aile VIP jakuzi, masaj salonlarının yanında, jakuzili dinlenme salonlarının, vitamin barları, güzellik salonundan saç ve cilt bakımına kadar tüm ihtiyaçların karşılanabileceği, son teknolji ile donatılmış ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen ve gelen müşterinin güzellik adına herşeyi bulabileceği bir merkez olduğunu söyledi. Çağa, tamamı profesyonel bir ekipten oluşan ve Bali ‘den gelen terapistler ile de müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, dışarıdan gelen misafirlerin de üyelik sisteminden faydalanarak uygun koşullarda imkanlardan yararlanabildiklerini vurguladı.



Ayrıca, Sevenwaves Health & Wellnes’ın Sabah 9:00’dan ve akşam 20:00’a kadar hizmet verdiğini bildiren Çağa, en önecelikli hedeflerinin müşteri memnuniyeti olduğunun da altını çizdi.



Tesislerden yararlanmak için +90 392 821 35 35 ve +90 548 850 82 13 nolu telefonlardan bilgi alınabiliyor.



Ayrıca reception@lambousahotel.com web adresinden de başvuru yapılabiliyor.

Son Güncelleme: 17.01.2016 15:14