LE CHATEAU LAMBOUSA HOTEL’DEN YENİ YIL ÇOCUK BALOSU

LE CHATEAU LAMBOUSA HOTEL’DEN EĞLENCELİ AKTİVİTELER İLE YENİ YIL ÇOCUK BALOSU

Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) bağlı kuruluşlarından, Le Chateau Lambousa Hotel tesislerinde yılbaşı öncesi çocuklara yönelik, muhteşem ve unutulmaz bir “Çocuk Balosu” düzenleniyor.

Yeni yılın simgesi “Noel Baba” teması ile çocuklar için özel olarak hazırlanan Le Chateau Lambousa Hotel “2017 Çocuk Balosu” çocuklara unutulmaz bir yeni heycanı yaşatacak.

25 Aralık Pazar günü saat 14:00’te başlayacak olan Le Chateau Lambousa Hotel “2017 Çocuk Balosu” bünyesinde, eğlenceli oyunlar, yüz boyama etkinliği, balon show, Minimouse-Mickeymouse ve palyaçolar,, zengin hediyeler, ikramlar ve geleneksel Noel Baba ile fotoğraf çekimleri gibi gibi eğlenceli organizasyonlar yeralacak. Çocuklara özel eğlence Etkinlikle ilgili olarak Le Chateau Lambousa Hotel’den yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın en önemli turizm tesislerinden biri olarak yetişkinlere olduğu kadar çocuklara da büyük önem verdikleri belirtildi. Yeni yıl dendiğinde akla ilk gelen ve çocukların hayallerini süsleyen Noel Baba’yı bu özel günde çocuklarla buluşturdukları ifade edilen açıklamada, Çocuk Balosu’nun 25 Aralık 2016 Pazar günü saat 14:00’da başlayacağı vurgulandı.

Ayrıca, 25 Aralık 2016 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olan Le Chateau Lambousa Hotel “2017 Çocuk Balosu”na çocuklar ile ailelerinde katılabileceği, ayrıntılı bilgi ve detayların; 0(392) 821 25 25 ve 0548 850 8206 numarlı telefonlardan öğrenilebileceği belirtildi.