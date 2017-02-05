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05 Şubat 2017 Pazar 10:23

LBT’nin Yeni Oyunu “Kim Bay Schmıtt” Prömiyerini Yaptı

LBT'nin Yeni Oyunu 'Kim Bay Schmıtt” Prömiyerini Yaptı
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Kim Bay Schmitt”in prömiyeri dün gece gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Nehir Demirel’in yaptığı kara komedi türündeki oyunun prömiyerine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı.

LTB Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre, Osman Ateş, Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Pınar İnandım, Umut Ersoy ve Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nun rol aldığı oyunun ilk gösterimine tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

OYUN HER CUMA-CUMARTESİ LBT’DE SAHNELENECEK

“Kim Bay Schmitt” oyununda, Bay ve Bayan Belier evlerinde sıradan bir akşam yemeği yerken, bir anda telefon çalar. Fakat onların ne bir telefonları ne de telefon abonelikleri vardır. Telefondaki kişi, Bay Schmitt’i aramaktadır. Sebastien Thiery’nin yazdığı ve Ebru Kara’nın çevirmenliğini yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını ve müzik seçimini Osman Ateş, dekor/kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Fırat Eseri, afiş/ broşür/  fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor realizatörlüğünü Rıza Şen, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini de Mehmet Demir yapıyor.

Her cuma ve cumartesi saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunla ilgili sanatseverler detaylı bilgi ve rezervasyon için LBT’nin 2278782 numaralı telefonunu arayabilecek.

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