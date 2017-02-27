LBT Yetişkinler Atölyesi’nin Hazırladığı “Karatahta” Sahnede



Lefkoşa Belediye Tiyatrosu(LBT) Yetişkinler Atölyesi’nin hazırladığı karamizah türündeki “Karatahta” adlı tiyatro oyunu dün gece (26 Şubat Pazar) prömiyerini gerçekleştirdi. Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile KTOÖD’ün işbirliğinde ve KKTC Telsim’in katkıları ile LBT salonunda ilk kez seyirciyle buluşan tek perdelik oyun seyirci beğenisini kazanırken oyun bitiminde emeği geçenler uzun süre ayakta alkışlandı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı , KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve bazı LTB Meclis Üyeleri’nin de izlediği oyun sonrasında KTOÖD Başkanı Günay Kibrit dernek adına yönetmen Cem Aykut’a,LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a, Cem Aykut ile birlikte oyunu yazan Orkun Bozkurt ve Aysan Cezarlı’ya ile LTB Kültür Sanat Şube Amiri ve oyunun sanat yönetmeni Kıymet Karabiber’e teşekkür plaketi takdim etti. Oyun sonrasında ise KTOÖD Onursal Başkanı Mustafa Çelik’in doğum günü anısına ailesi ve sevenleriyle kuliste doğumgünü pastası kesildi.Yönetmen Cem Aykut kendisinin tiyatro için en çok “Tiyatro olanla olması gerekeni sahnede buluşturma sanatıdır” tabirini sevdiğini ve bu oyun ile seyirciye olanı göstererek, olması gerekeni anlattıklarını kaydetti. Aykut, “Bu saatten sonra daha özgür, daha demokratik, daha insanların eşit yaşadığı bir devrim yaratmak sizin elinizde ya da değil.Gelip izleyen herkese teşekkürler.” dedi.KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ülkede engelli olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını, her gün yaşanılanengellerle engelli arkadaşların adeta yok sayılarak onları evlerine kapattığını söyleyerek bugün sevgi dolu arkadaşlarla yüreklerini sahneye koyarak olması gerekenin aslında ne kadar basit olduğunu göstermeye çalıştıklarını kaydetti. Kibrit : “Bu oyunu KTOÖD Onursal Başkanı Mustafa Çelik’in doğumgününde ilk kez sahnelemek istedik.Onun gösterdiği yolda ilerlemeye devam.”Sanat yönetmeni Kıymet Karabiber herkesten daha çok heyecanlı olduğunu söyleyerek 38 kişilik ekibin bu kadar geceli gündüzlü azimle çalışarak işlerinden, ailelerinden arda kalan zamanda sahnede birşeyler anlatmaya çalışması kendisini inanılmaz mutlu ettiğini ve gururlandırdığını kaydetti. Karabiber: “Eminim bu ekip çok yol alacak ve çok oyun sahneleyecek”KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar oyunun sözün bittiği yer olduğunu söyleyerek çıkarılması gereken dersleri çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı.Tanpınar: “Hepimiz insan olmalıyız ve sıfır maliyetle işler yapmaya çalışmalıyız. Biz şirket olarak elimiden geleni yapıyoruz ve destek olayı da sürdüreceğiz.”LTB Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz yıl “Tekerlek İzleri”nde kara mizah izlediklerini, bu yıl da aslında kara mizahın kara tahtaya taşındığını gördüklerini söyledi. Başkan Harmancı çok güçlü mesajlar içeren bir oyunun daha Lefkoşa Belediye Tiyatrosu bünyesinde hazırlanmasında dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek oyununu sahneleyen ekibe, destek verenlere ve bu yolu hep birlikte yürüyenlere teşekkür etti. Başkan Harmancı konuşmasını devamında göreve geldiğinde engelli tuvaletinin depo olarak kullanıldığı bir belediye ile karşılaştığını ve ne mutlu ki özel gereksinimli bireyler için bu yerleri tek tek olması gerektiği koşullara getirmeye başladıklarını ifade etti. Harmancı: “Bu bir zihinsel evrim sürecidir. Bu sürecin herhangi bir noktasında katkıda bulunabilmek ve insan olabilmek çok önemli.”