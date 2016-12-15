LBO’dan Yeni Yıl Konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) dün akşam Şef Oskay Hoca yönetiminde yeni yıl konseri verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphane salonunda gerçekleştirilen konseri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, LTB Müdürü Mustafa Korucu ve çok sayıda sanatsever izledi.

Konserde flüt sanatçısı Mehmet Sakarya da konuk solist olarak yer aldı. Konserde, klasik müziğin önemli bestecilerinden G.F Handel, W.A Mozart, D.Schostakovich ve G. Rossini’nin eserleri seslendirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Şef Oskay Hoca, flüt sanatçısı Mehmet Sakarya ve LBO sanatçılarına teşekkür ederek 25 yıl süren LBO yolculuğunun, aynı inanç, istek ve arzu ile uzun yıllar devam edeceğini kaydetti.