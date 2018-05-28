LBO’dan Yaza Merhaba Konserleri

YARIN AKŞAM BÜYÜK HAN’DA, ÇARŞAMBA AKŞAMI İSE BELLAPAİS MANASTIRI’NDA ÜCRETSİZ VERİLECEK KONSERLERDE FİLM MÜZİKLERİ VE TANGOLAR SESLENDİRİLECEK
Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) “Yaza Merhaba Konserleri”, Oskay Hoca’nın şefliği ve Hüseyin Altan’ın solistliğinde yarın akşam Büyük Han’da, çarşamba akşamı ise Bellapais Manastırı’nda müzikseverlerle buluşacak.
Oskay Hoca’nın şefliğinde verilecek konserlerde Hüseyin Altan (Gitar) solist olarak yer alacak. Film müzikleri ve tangoların seslendirileceği her iki konser de saat 20.30’da başlayacak ve ücretsiz dinlenebilecek.