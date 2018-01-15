LBO’DAN ODA ORKESTRASI KONSERİ

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Oda Orkestrası Korosu, çarşamba ve perşembe akşamları “Chamber Orkestra Concert” adı altında iki konser verecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşamki konser Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, perşembe akşamı ise Beyarmudu’ndaki Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde saat 20.00’de başlayacak.



Oskay Hoca şefliğinde gerçekleşecek konserlerde Fagot Sanatçısı Sabriye Gülmez Özkan ve Viyolonsel Sanatçısı Asu Perihan Karadut konuk solist olarak yer alacak.



Halka açık konserlere giriş ücretsiz olacak.