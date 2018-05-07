Lbo Halk Müziği Korosu Konseri Tmk Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda

Lefkoşa, 7 Mayıs 18 (.): Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu’nun yarın akşam LTB Binası otoparkında gerçekleştirilmesi planlanan halk müziği konseri, olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Maarif Koleji (Okullar Yolu) Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda yapılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, halka açık olan LTB Halk Müziği Konseri saat 20.30’da başlayacak.



Konserde, Kıbrıs türkülerinin yanısıra Kırıkkale, Lüleburgaz, Bursa, Erzurum, Çavuşlu, Görele ve Tekirdağ yörelerinde de türküler seslendirilecek.



(GÖZ/FEZ)







