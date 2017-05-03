Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde konser verecek.
LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, konser; 7 Mayıs, saat 20:30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek.
Oskay Hoca şefliğinde sahne alacak olan LBO, konserde, ‘Ennio Morricone Film Müzikleri’ni seslendirecek.
Biletler; Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilecek.
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