LBO Halk Müziği Korosu türkülerle coşturdu.

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu dün akşam “Hikâyelerle Türkülerimiz” isimli bir konseri Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.



Şef Hasibe Aksaç yönetiminde sahne alan koronun konserini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Uzman Müşaviri Durmuş Yavuz, Milletvekili Ahmet Gülle, LTB Eski Başkanı Kutlay Erk ile bazı meclis üyeleri izledi.



Hasan Lif, Cihan Köroğlu, İbrahim Baykal, Mustafa Dülger, Burcu Kasapoğlu, Özlem Eren, Yusuf Mallı, Ramadan Altan ile konuk solist Saffet Anibal’ın yer aldığı konserde Kıbrıs türkülerinin yanı sıra Kars, Trabzon, İzmir, Tokat, Eskişehir, Muğla, Kırşehir, Ankara ve Sivas yörelerinden türküler seslendirildi.



Halka açık, girişin ücretsiz olduğu ve salonun tamamen müzik severlerle dolduğu gecede ayrıca Balkan, Arap ve Makedonya Halk Şarkıları dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Başkan Harmancı: Kültürler ülkelerin zenginliğidir.



Konser sonrası solist Saffet Anibal’a plaket takdim eden ve bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kültür ve sanatın ülkelerin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, türkülerin bu kültürel zenginliği en güzel yansıtan araçlardan biri olduğunu kaydetti.



Başkan Harmancı, Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği farklı coğrafyalara ait türkülerin, tüm kültürlerin ne kadar güzel ve kendine özgü olduğunu, kültürleri uzlaşı içerisinde güzel yanları ile birlikte anmanın ve onlarla birlikte yaşamının güzelliğini bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı.



Başkan Harmancı, gerek Kıbrıs’ta doğup büyümüş gerekse de Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelip bugün ülkemizde yaşamını sürdüren kişilerin bir arada, huzur içinde yaşamayı başarıp gelecek nesillere dostluğu ve barışı öğretmesi halinde çok daha güzel bir geleceğin yaratabileceğini de sözlerine ekledi.