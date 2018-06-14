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LBO Halk Müziği Korosu Korist ve Müzisyenlerine Teşekkür Belgesi!

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2017-2018 döneminde Halk Müziği Korosu’nda görev alan korist ve müzisyenlere teşekkür belgesi verildi.

LBO Halk Müziği Korosu Korist ve Müzisyenlerine Teşekkür Belgesi!

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2017-2018 döneminde Halk Müziği Korosu’nda görev alan korist ve müzisyenlere teşekkür belgesi verildi.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:30
LBO Halk Müziği Korosu Korist ve Müzisyenlerine Teşekkür Belgesi!

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2017-2018 döneminde Halk Müziği Korosu’nda görev alan korist ve müzisyenlere teşekkür belgesi verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi basın biriminden verilen bilgiye göre, LBO Halk Müziği Korosu sezon kapanışını yemekli bir etkinlikle yaptı.

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LBO binasında yer alan etkinlik sonrası korist ve müzisyenlere teşekkür belgeleri Şef Hasibe Aksaç tarafından verildi.

Şef Hasibe Aksaç gecede yaptığı konuşmada, koroda görev alan korist ve müzisyenlere teşekkür ederek yeni dönemde de başarılı konserlere imza atmak için çalışacaklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 12:56
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