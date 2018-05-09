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LBO Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirildi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu dün akşam, Hasibe Aksaç yönetiminde konser verdi.

LBO Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirildi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu dün akşam, Hasibe Aksaç yönetiminde konser verdi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:03
LBO Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirildi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu dün akşam, Hasibe Aksaç yönetiminde konser verdi.

Konseri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra çok sayıda müziksever izledi. 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LBO Halk Müziği Korosu’nun başarılı konserlere imza attığını belirterek, başta Şef Hasibe Aksaç olmak üzere tüm koro üyelerini kutladı. 

“Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere çok farklı duygular yaşattığını” ifade eden Başkan Harmancı, “Koronun yurttaşlara kattığı en güzel olay bizi buluşturan ortak noktanın duygu ve müzik olduğunu her seferinde ispatlamasıdır” dedi.

LBO Halk Müziği Korosu’nun LTB’yi en iyi şekilde temsil ettiğini kaydeden Harmancı, koro üyelerinin gönüllülükle ve özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, tüm emeği geçenlerle gurur duyduğunu vurguladı. 

Başkan Harmancı konuşmasının ardından gecenin sunuculuğunu üstlenen Rıza Açıkgöz’e teşekkür plaketi verdi. 
 

Son Güncelleme: 09.05.2018 16:17
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