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24 Aralık 2016 Cumartesi 09:49

LBO Çocuk Korosu’ndan Sevgi Ve Barış Şarkıları...

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korusu, dün akşam Şef Hare Yakula yönetiminde yeni yıl konseri verdi.

LBO Çocuk Korosu'ndan Sevgi Ve Barış Şarkıları...
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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korusu, dün akşam Şef Hare Yakula yönetiminde yeni yıl konseri verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphane Salonu’nda gerçekleştirilen konseri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, koroda görev alan çocukların aileleri ile müzikseverler izledi.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde yeni yıl şarkılarının yanı sıra dostluk ve barış şarkıları söyleyen koroya piyanoda Ercüment Şeker eşlik etti. LBO Çocuk Korosu üyeleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda söyledikleri şarkılarla konukların beğenisini topladı.

GEÇİTKALE VE MESARYA KOROSU DA SAHNE ALDI

LTB Çocuk Korusu’nun ardından konuk koro olarak Geçitkale Belediye Korosu ile Mesarya Bölge Korosu sahne aldı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda yaptığı konuşmada, gecenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. 2016 yılının çok kötü geçtiğini, dünya genelinde büyük acılar yaşandığını belirten Harmancı, 2017 yılının savaşsız, sömürüsüz, hakça ve adaletin hakim olduğu bir düzen içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

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LBOÇOCUK KOROSU
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