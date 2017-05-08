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08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:44

Lavınıum Park Ve Olıvıa Sitelerine Ana Yol Çıkış Sorununa Çözüm

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Lavinium Park ve Olivia sitelerinin ulaşım sorununun giderilebilmesi için Karayolları Dairesi’nce başlatılan projenin önümüzdeki hafta içerisinde ihale edileceğini söyledi.

Lavınıum Park Ve Olıvıa Sitelerine Ana Yol Çıkış Sorununa Çözüm
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DÜRÜST: “LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLUNA CEP VEYA YAKLAŞMA BANDI YAPILACAK”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Lavinium Park ve Olivia sitelerinin ulaşım sorununun giderilebilmesi için Karayolları Dairesi’nce başlatılan projenin önümüzdeki hafta içerisinde ihale edileceğini söyledi.

Dürüst, “Lefkoşa Girne anayolu üzerinde yapılacak cep veya yaklaşma bandı olarak da tabir edilen düzenlemeyle birlikte, şu anda 20 km’lik bir mesafeyle evlerine ulaşmak zorunda kalan site sakinlerinin, artık evlerine 500-600 m’lik mesafede ulaşabilecekler” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, konuyla ilgili açıklamasında, bir süre önce, Lavinium Park sitesi sakinlerinin daveti üzerine, bölgede incelemelerde bulunup, soruna nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından sorunun giderilmesi için Karayolları Dairesi’nce bir çalışma başlatıldığını belirten Dürüst, yaklaşık bin 200 - bin 300 konutun bulunduğu, 3-4 bin kişinin yaşadığı sitelerin ulaşım sorununun giderilebilmesi için hazırlanan projenin önümüzdeki hafta içerisinde ihale edileceğini söyledi.

Dürüst, şöyle devam etti:

“Lefkoşa Girne anayolu üzerinde yapılacak cep veya yaklaşma bandı olarak da tabir edilen düzenlemeyle birlikte, şu anda evlerine 20 km’lik bir mesafeyle ulaşmak zorunda kalan site sakinleri 500-600 m’lik mesafede ulaşabilecekler”

Kemal Dürüst, hazırlanan projenin, gerek trafik açısından bir sorun teşkil etmemesi gerekse de site sakinlerinin evlerine en kısa yoldan gidebilmelerini sağlamak için, detaylı bir teknik çalışmanın gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

(AK/FEZ)

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