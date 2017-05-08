Lavinium Park ve Sitesi Sakinlerine Müjdeli Haber Bakan Dürüst’ten Geldi…

Yaklaşık olarak 6 yıldan beridir, evlerine gitmek için uzun bir yol gitmek zorunda kalan Lavinium Park ve Olivia Sitesi sakinleri için müjdeli haber Bakan Dürüst’ten geldi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, bir süre önce, Lavinium Park sitesi sakinlerinin daveti üzerine, sitede incelemelerde bulunmak ve site sakinleri ile soruna nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunmak amacıyla teknik bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, ziyaretin ardından sorunun giderilmesi için Karayolları Dairesi’nce hemen bir çalışma başlattıklarını belirtti.Yaklaşık olarak bin 2 yüz bin 3 yüz konutun bulunduğu ve yaklaşık olarak 3-4 bin nüfusa sahip olan Lavinium Park ve Olivia sitelerinin ulaşım sorununun giderilebilmesi için, Karayolları Dairesi’nce başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirten Bakan Dürüst, projenin önümüzdeki hafta içerisinde ihale edileceğini belirtti.“Lefkoşa Girne anayolu üzerinde yapılacak olan cep veya yaklaşma bandı olarak da tabir edilen düzenlemeyle birlikte, şu anda 20 km’lik bir mesafeyle evlerine ulaşmak zorunda kalan site sakinlerinin, artık evlerine 500-600 m’lik mesafede ulaşabilecekler” diyen Bakan Dürüst, hazırlanan projenin, gerek trafik açısından bir sorun teşkil etmemesi gerekse de site sakinlerinin evlerine en kısa yoldan