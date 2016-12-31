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31 Aralık 2016 Cumartesi 14:24

LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı

LAÜ'de 'Yükseliş Yılı” Kutlandı
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LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı
LAÜ personeli yeni yıl kokteylinde biraraya geldi

Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari personeli yeni yıl kokteylinde biraraya geldi. 30 Aralık 2016 tarihinde Gemikonağı EUL LOUNGE’da gerçekleşen kokteylde, LAÜ personeli yeni yılı kutladı.

Kokteyle, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Özgün Faruk ve Mütevelli Heyeti Üyeleri, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, akademisyenler ile idari çalışanlar katıldı.



Faruk: LAÜ’nün değeri her geçen gün artıyor

Kokteylde kısa bir konuşma yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Özgün Faruk, LAÜ’nün başarılı olmasında idari ve akademik personelin katkılarına dikkat çekerek, yeni yılda daha da başarılı olunacağını belirtti. Faruk, Lefke'nin ilçe olmasında, LAÜ'nün öğrenci sayı ile nüfusunun artmasının büyük katkıları olduğunu, Lefke'nin ilçe olduktan sonra LAÜ'nün değerinin daha da arttığını ve büyümek için uğraş verilmesi gerektiğini dile getirdi. LAÜ'nün kaliteli eğitim anlayışına vurgu yapan Faruk, Mütevelli Heyeti olarak tüm çalışanların yeni yılını kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Yükselen: LAÜ 2016 yılını başarı ile tamamladı

2016 yılının kendisi için akademik ve profesyonel kariyer anlamında özel bir yıl olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, 2016 yılında Mühendislik Fakültesi'nin MÜDEK ve İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün Pakistan Engineering Council (PEC) tarafından akreditasyon aldığını dile getirerek, bu süreçlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Yükselen, geçen akademik yılda 28 program, bu akademik dönemde ise 18 yeni program açıldığını, öğrenci sayısının arttığını, 2016 LYS sonuçlarına göre, LAÜ'nün tarihinde ilk kez KKTC üniversiteleri arasında 3. sıraya ulaştığını, tercihleri kayda dönüştürme oranında en başarılı üniversite olduğunu ifade etti. Uluslararası öğrenci sayısındaki artışa da dikkat çeken Yükselen, LAÜ'nün 2016 yılını başarı ile tamamladığını, LAÜ'de akademik ve idari personel ile çalışmaktan büyük keyif aldığını, her geçen gün tam bir aile dayanışması içerisinde yürüdüklerini belirtti. Yükselen, sözlerine, "Ümit ederim ki hepiniz için 2017 yılı, 2016'dan kat kat yukarıda olur, çok daha başarılı, mutluluk dolu bir yıl olur, 2017 gönlünüzce olsun" diyerek son verdi.


 
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