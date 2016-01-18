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LAÜ’de Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Kayıtlar Sürüyor

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ), YÖK ve YÖDAK onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kayıtları sürüyor.

LAÜ’de Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Kayıtlar Sürüyor

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ), YÖK ve YÖDAK onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kayıtları sürüyor.

18 Ocak 2016 Pazartesi 15:05
LAÜ’de Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Kayıtlar Sürüyor
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 Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ), YÖK ve YÖDAK onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kayıtları sürüyor.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, adaylar, yüksek lisans ve doktora programları ve başvuruyla ilgili gerekli bilgiye www.eul.edu.tr internet adresi veya 660 20 00 (2841) numaralı telefondan ulaşabilir. Başvuru formu ise Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü veya internet adresinden temin edilebilecek.

Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak devlet memurları, askeri personel ve emniyet mensuplarına yüzde 50 burs imkanı sunulacak.

LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Bahar döneminde başvuru kabul edilecek yüksek lisans ve doktora programları şöyle:

“Yüksek lisans programları: Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İletişim Bilimleri, İngilizce Öğretmenliği, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Mimarlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ekonomi ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İnşaat Mühendisliği.

Doktora programları: İşletme, Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği”

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