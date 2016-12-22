LAÜ’de Verimli Ders Çalışma Teknikleri Anlatıldı



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından düzenlenen “Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları” konulu konferans Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Ece Müezzin’in sunumuyla gerçekleşti.Etkinlikte Müezzin, verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı ve baş etme yolları, sınav kaygısının belirtileri, nedenleri ve etkileri konularında bilgiler aktardı. Sınava bilinçsizce çok çalışmanın değil, ‘verimli ders çalışma tekniklerinden’ yararlanarak etkili çalışmanın önemli olduğunu belirten Müezzin, verimli ders çalışma tekniklerini; amaç belirleme, planlı çalışma, zamanı verimli kullanma, verimi azaltıcı etkenler, uygun çalışma ortamı, derse katılım-not tutma, verimli okuma, tekrar yapma ve dikkat olarak sıraladı. Müezzin, öğrencilere yakın ve uzak amaçlarını belirleyip, bu amaçlar doğrultusunda planlı ve programlı bir şekilde çalışmalar yapmaları gerektiğini aktardı.Kaygı, bireyin olumsuz düşünceleri sonucu üretilir ve gerçek bir tehlike değildirKaygıyı kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık hali olarak tanımlayan Müezzin, kaygı ve korku arasındaki farklılığı, “Korkuda, bireyin bütünlüğünü tehdit eden önemli bir yön vardır, gerçek bir tehlike söz konusudur ve kaygıdan daha şiddetlidir. Kaygı, bireyin olumsuz düşünceleri sonucu üretilen bir durumdur, gerçek bir tehlike söz konusu değildir” şeklinde açıkladı.Sınav kaygısını herhangi bir sınavın öncesinde, sırasında veya sonrasında duyulan korku, endişe ve rahatsızlık olarak belirten Müezzin, sınav kaygısının nedenlerini; zamanı iyi kullanamama, düzenli çalışma alışkanlığının kazanılmamış olması, mükemmeliyetçilik, gerçekçi olmayan beklenti düzeyi, görev ve sorumlulukları erteleme, uykusuzluk, dengeli beslenememe, yorgunluk gibi fizyolojik gereksinimlerin karşılanamıyor olması, felaketleştirme ve yanlış anlamlar yükleme gibi yanlış düşünme biçimleri olarak dile getirdi. Müezzin, sınav kaygısının etkilerini okuduğunu anlamakta, bilgileri organize etmekte, zihinsel becerilerde ve öğrenmede güçlük yaşanması, bellek fonksiyonlarının zayıflaması, öğrenilen bilginin transferinde güçlük yaşanması, dikkat toplama ve sürdürme güçlüğü, sınava hazırlanmada ve sınav sırasında zaman kaybına yol açması olarak sıraladı.Konferansın sonunda Müezzin, öğrencilere sınav kaygısıyla baş etme konusunda egzersizler yaptırdı.