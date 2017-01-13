LAÜ ’de Uyuşturucu ile Mücadele; Uygulamalar ve Çözüm Önerileri ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Sosyal Hizmet Kulübü tarafından “Uyuşturucu ile Mücadele; Uygulamalar ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Destek Programı çalışanı Dr. Gülcem Safa Razı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Şube Amiri Yeşim Gürçınar konuşmacı olarak katıldı.

Karaokçu: Uyuşturucu dendiği zaman sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddeler akla geliyor

“Kuzey Kıbrıs’ta madde bağımlılığını tetikleyen etkenler, önyargılarımız ve düşman portreleri” hakkındaki konuşmasında Karaokçu, madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ve bu konu hakkında okullarda eğitimler verdiklerini söyledi. Karaokçu, Türkiye’de birçok kurumlarla sigara ve alkol konusunda işbirliği yapılarak, ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.





Razı: Amaç gençlerin madde bağımlılığı konusundaki bilinç düzeyini yükseltmek

“Bağımlılık, Farkındalık Eğitimi” konusundaki sunumunda, eğitim programının amacını gençlerin madde bağımlılığı konusundaki bilinç düzeyini üst düzeye yükseltmek olarak açıklayan Razı, sunumunda bağımlılık, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanmaya davet ve gerekçeler, kendini korumada yapılması gerekenler konularını ele aldı. “Madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır” diyen Razı, madde bağımlılığını, vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılmaması olarak açıkladı.

Gürçınar: Görevimiz, toplumda muhtaç olan tüm bireylere yardım etmek

Lefkoşa Sosyal Hizmet Dairesi’nde yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Gürçınar, toplumda muhtaç olan engelli, yaşlı, koruyucu aile, kimsesiz çocuklar başta olmak üzere tüm bireylere yardım etmenin en önemli görevleri olduğunu söyledi. Madde bağımlısı hastaları, maddeden arınmaları ve tedavi olmaları amacı ile Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi’ne sevk ettiklerini belirten Gürçınar, tedavi edilen kişilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için maddi destek de sağlandığını dile getirerek, bağımlının topluma tekrar kazandırılması, tedavi sonrasında iş ya da okul hayatlarına tekrar dönmeleri için yardımcı olduklarını vurguladı. Sosyal Hizmet Dairesi’nin suça itilen ve 16 yaşından küçük suç mağduru olan çocukların yanında bulunduğunu dile getiren Gürçınar, suça itilen çocukların cezaevi yerine, eğitim evi ve atölyelerinde suç surelerini geçirmelerinin daha sağlıklı olacağını ve çocukların her türlü ihmallerden korunmasının önemli olduğunu ifade etti.