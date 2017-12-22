banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
13 Banka Hesabı Takipte
13 Banka Hesabı Takipte
Kötü Haber
Kötü Haber
Büfe Fareleri Yakalandı
Büfe Fareleri Yakalandı
Poliste Bir Çürük Daha!
Poliste Bir Çürük Daha!
banner256
Flaş Haber
Poliste Bir Çürük Daha!
Kapat

LAÜ’de “Şehitlerimize Saygı” anma töreni gerçekleştirildi

LAÜ’de “Şehitlerimize Saygı” anma töreni gerçekleştirildi

22 Aralık 2017 Cuma 14:54
LAÜ’de “Şehitlerimize Saygı” anma töreni gerçekleştirildi
banner238

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle “Şehitlerimize Saygı” adlı bir anma töreni yapıldı ve “Acılı Yıllar” konulu bir fotoğraf sergisi açıldı.

   Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı anma programında, saygı duruşunda bulunulup, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinin ardından program, LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani’nin açılış konuşması ile başladı.   

   Tayhani: 21 Aralık 1963,  Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde önemli bir tarihtir

   Tayhani, 1955-1964 yılları arasındaki süreçte yaşananlar hakkında bilgiler vererek, “21 Aralık 1963 Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde önemli bir tarihtir” dedi. Kıbrıs tarihinin iyi anlaşılması açısından Lefkoşa’da bulunan Barbarlık Müzesi’nin ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Tayhani, 21 Aralık’tan 25 Aralık’a kadar devam eden üç dört günün bilançosunun ağır olduğunu, 200 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini, 1000 civarında kişinin yaralandığını, 30 Türk köyüne saldırı yaıldığını, 5000 kadar bombalı eylem gerçekleştirildiğini söyledi. Tayhani,  21 Aralık 1963’te başlayıp, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na kadar 11 yıl boyunca devam eden olaylarda  Kıbrıs Türk toplumunun büyük acılar çektiğini belirterek, bu süreçte hayatlarını kaybetmiş olan mücahitlerin ya da toplu katliama tabi tutulanların sayısının 1856 olduğunu ifade etti.

      Tayhani, “Kıbrıslı Türkler tarafından, 1950’li yılların sonunda bir savunma örgütü olarak kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı, 21 Aralık 1963 tarihi itibariyle gün yüzüne çıkıp savunmayı başlatmamış olsaydı ve 25 Aralık 1963 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine mensup jetler, Lefkoşa hava sahası üzerinde uyarı amaçlı uçuşlarını yapmamış olsaydı, hiç kuşku yok ki EOKA’nın düşündüğü “etnik temizlik” gerçekleştirilecek, AKRİTAS planı uygulanacak ve EOKA örgütünün nihai amacına ulaşmış olacaktı” dedi.

   Kayıp Otobüs izleyenleri etkiledi

   Programda, 13 Mayıs 1964'de Larnaka'dan Dikelya İngiliz Üssüne çalışmaya giderken otobüs ile birlikte kaybolan 11 Kıbrıslı Türkü konu alan  “Kayıp Otobüs” belgesel film gösterimi de yer aldı. Ayrıca etkinlik kapsamında, “Acılı Yıllar” konulu sergi ziyaretçiler tarafından gezildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim