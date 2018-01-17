LAÜ’de “Popülizmin Yükselişi” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından “Popülizmin Yükselişi” konusu ele alındı. LAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Evre moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gencay Şaylan ve Yrd. Doç. Dr. İlksoy Aslım konu üzerine sunum gerçekleştirdiler.

Popülizm gibi belirsiz bir kavramı tanımlamanın güç olduğunu söyleyen Evre, “Literatüre baktığımızda farklı yazarlar, düşünürler, popülizm kavramını farklı biçimde kullanırlar. Popülizmin ideoloji, söylem biçimi, siyasal strateji, üslup meselesi olduğunu, siyasete yaklaşma tarzı olarak tanımlandığını ve özellikle halkı harekete geçirmeye yönelik bir strateji olarak kullanıldığını öne sürenler var” dedi. Evre, birçok uluslararası kuruluş ve uluslararası örgüt tarafından hazırlanan raporlarda özellikle popülizmin küresel ölçekte yükseldiğini, geliştiğini ve bunun bir tehlikeli süreç olduğu yönünde değerlendirildiğini belirtti.

Şaylan: Popülizm kavram değil bir olgudur

“Popülizmi, ideoloji ve kavram olarak değil bir olgu olarak görüyorum” diyen Şaylan, popülizmin çok eski bir olgu olduğunu, popülizmi,16-17. yy’da tarımda pazar ilişkileri egemen olmaya başlayıp, köylü topluluğu topraktan koparan sürece bir tepki olduğunu açıkladı. Şaylan, popülizm sözcüğünün bir siyasi hareket, yaşam tarzı olarak, Rusya’daki gelişmelerden etkilenerek, sanayi devrimi öncesi tarımsal alandaki dönüşümden kaynaklanarak ortaya çıktığını belirtti.

Aslım, popülizmin ortak özellikleri olduğunu söyleyerek, bunların başında güçlü bir lidere odaklı bir yönetim tarzı ve toplumun alt kesimlerine dayalı bir siyasi koalisyonun desteği olduğunu anlattı. Aslım, popülist yönetimlerde kurumsallaşmış siyasal arabuluculuk biçimlerinin yani siyasal partiler ve sivil toplum örgütleri gibi mekanizmaların atlanarak, lider ile kitleler arasında daha doğrudan bağlantılara tabi olan yukarıdan-aşağıya siyaset yapma sürecinin söz konusu olduğunu anlattı.