LAÜ’de “Öğretmen Olmak” Konulu Panel Yapılacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Öğretmen Olmak” konulu panel düzenlenecek.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre, LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda 24 Kasım saat 11.00’de başlayacak panelin başkanlığını Prof. Dr. Süleyman Eripek yapacak.

Panele, Prof. Dr. Canan Çetinkanat, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Müfit Kömleksiz ve Prof. Dr. Tanju Gürkan panelist olarak katılacak.

Öğretmen olmak ve öğretmenlik mesleğinin inceliklerinin ele alınacağı panele, akademisyenlerin yanı sıra, dekanlar, bölüm başkanları, idari personel ve öğrenciler katılacak.