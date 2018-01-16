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LAÜ’de “Öfke Yönetimi ve Kontrolü” irdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kulübü tarafından düzenlenen “Öfke Yönetimi” konulu toplantıda Psikolog ve Eğitimci Yazar Ali Orhan öfke yönetimi konusunu ele aldı.

LAÜ’de “Öfke Yönetimi ve Kontrolü” irdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kulübü tarafından düzenlenen “Öfke Yönetimi” konulu toplantıda Psikolog ve Eğitimci Yazar Ali Orhan öfke yönetimi konusunu ele aldı.

16 Ocak 2018 Salı 21:52
LAÜ’de “Öfke Yönetimi ve Kontrolü” irdelendi
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LAÜ’de “Öfke Yönetimi ve Kontrolü” irdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kulübü tarafından düzenlenen “Öfke Yönetimi” konulu toplantıda Psikolog ve Eğitimci Yazar Ali Orhan öfke yönetimi konusunu ele aldı.

Orhan: Öfke yaşanması gereken bir duygudur, davranış değildir

Öfkeyi, doğal, insana özgü, belirli bir düzeyde normal kabul edilen, kontrol edilebilen bir duygu olarak tanımlayan Orhan, “Öfke yaşanması gereken bir duygudur, davranış değildir. Öfke genellikle, neden olarak görülen bireye ya da nesneye yönelik olarak ortaya konulan tepkilerle kendini göstermektedir”dedi.

Orhan, öfke türlerinin bastırılan, öğrenilen, saldırganlığa yol açan öfke olduğunu, öfke belirtilerinin ise, doğrudan davranışsal işaretler (fiziksel ve sözel saldırı, aşırı eleştiricilik, kusur buluculuk), doğrudan sözel ve bilişsel işaretler (kuşkucu ve suçlayıcı sözler), üstü kapalı davranışsal ve sözel işaretler (güvensizlik, kıskançlık) ve dolaylı davranışsal- sözel işaretler (depresyon, suçluluk duygusu, ağlama) olduğunu söyledi.

Orhan, öfke kontrol yöntemlerindeki temel ilkeleri şöyle sıraladı:

· Konu sizin için önemliyse mutlaka konuşun

· Sorunu düşünüp konumunuza açıklık kazandırmaya zaman ayırın

· İletişim hatalarından kaçının

· Ben diliyle konuşun

· Bulanık taleplerde bulunmayın

· İnsanların farklı olduğu gerçeğini kabul edin

· Hiçbir sonuca varmayan tartışmalara girmeyin

· Her bireyin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu görün

· Başka birine ne düşündüğünü ve hissettiğini ya da ne düşünmesi ve hissetmesi gerektiğini söylemeyin

· Üçüncü bir taraf aracılığıyla konuşmaktan kaçının.

Orhan, öfkeyi ortaya çıkaran nedenlerin kayıplar, tehditler, engellenme, reddedilme, hata yapma ve kişilik değerinin düşeceği korkusu, emir ve yaptırımlara boyun eğmek zorunda kalmak olduğunu belirtti. Öfkenin, fizyolojik, zihinsel, duygusal ve davranışsal sonuçlarının olduğunu söyleyen Orhan, doğru ifade edilmeyen öfkenin fiziksel ve ruhsal problemlere yol açtığını dile getirdi.

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