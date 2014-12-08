LAÜ’de “Kültürler Arası Yönetim” konulu konferans düzenlendi

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Hertfordshire İşletme Okulu, Yönetim Lideri ve Organizasyonu Bölüm Başkanı Doktor Cynthia Forson katıldı.

Konuşmasında kültürler arası yönetime değinen Forson, çok uluslu şirketlerin ve uluslararası sınırlar boyunca çalışan diğer şirketlerin çoğalmasının, bugün birçok yöneticiyi artan oranda küreselleşmiş bir iş çevresinde çalışmanın güçlükleriyle yüzleşmek zorunda bırakmasına neden olduğunu söyledi.

Kültürün temel öğelerini anlamanın ve daha geniş bir yelpazede, yönetim uygulamaları ile konumları üzerine kültürün etkisinin daha derin bir kavrayışını geliştirmenin bu nedenle önemli olduğunu vurgulayan Forson, buna karşın “kültürler arası yönetim” üzerine çok araştırma yapılmasının kültürleri kutuplaştırma eğilimine ve kültüre karşı daha türdeş bir yaklaşım izlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Forson son olarak, bugün dünya genelinde uluslararası ticaret bağlamında kültür konusunu daha fazla işlenmiş, incelikli bir araştırma ve anlama yaklaşımı kullanmak gerektiğini belirtti.

Akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören konferansın sonunda LAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Carolina Smochina tarafından Forson’a teşekkür belgesi takdim edildi.