LAÜ’de “Kültür Show ve 2.Yetenek LAÜ Yarışması” yapıldı

Öğrenciler kültürlerini ve yeteneklerini sergiledi

Lefke Avrupa Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından “Kültürler Geçiyor Gösterisi ve Yetenek LAÜ 2” adlı etkinlik düzenlendi. Farklı ülkelerin kendi kültürlerini yansıtan yöresel kıyafetleriyle ‘Kültürler Geçiyor Gösterisi’ ile bireysel ve grup yeteneklerinin yarıştığı ‘Yetenek LAÜ 2 Yarışması’ öğrencilerin yoğun bir katılımı ile gerçekleşti.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve iki etaptan oluşan etkinlikte ilk olarak öğrencilerin kültürlerini yansıtan yerel kıyafetleri ile kültürel geçiş, sonrasında ise yetenekler yarışarak muhteşem bir gece gerçekleştirildi.

Öğrencilerin; dans şovları, mini tiyatro gösterimi, beatbox ve şarkı performansları büyük beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında, kültürlerini sergileyecek öğrenciler çoşkulu bir şekilde sahneye davet edildi. Kültür geçişinden sonra birçok yarışmacının yeteneklerini sergilediği yarışmada öğrenciler birbirinden farklı şovlar gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin dans şovları, mini tiyatro gösterimi, beatbox ve şarkı performansları büyük beğeni topladı. Ayrıca özel gösterileri ile geceye renk katan LAÜ Latin Dans Kulübü ve LAÜ Tiyatro Kulübü etkinlik programında yer aldı.

LAÜ; yetenekli öğrencilerini seçti

Organizasyonunu Bülent Günkut’un gerçekleştirdiği yarışmanın sunuculuğunu Bülent Günkut ile birlikte LAÜ Öğrenci Dekanlığı personeli Safiye İspirto yaptı. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan yarışmada jüri üyeleri ise ilk üçe giren yarışmacıyı seçmekte zorlandı.

Etkinliğin sonunda, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından yarışmanın birincisi Leeroy Chido Harlmedi’ye; Öğrenci Dekanı Özgür Yılmabaşar tarafından yarışmanın ikincisi Aidana Irmikbayeva’ya; Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsmet Yücefer tarafından Zeeshan Ahmad, Murtaza Khan, Raja Bilal Khurshid, Mohammad Fayaz ile Mohsin Khan’nın oluşturduğu gruba başarı plaketleri takdim edildi.