LAÜ’de Kazakistan’ın 25. Bağımsızlık Yıldönümü Kutlandı



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından, “Kazakistan 25. Bağımsızlık Yıldönümü Kutlaması” düzenlendi.LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, LAÜ’de eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, Kazakistan’ın 25’inci bağımsızlık yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kazakistan Milli Marşı ile İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kazakistan’ın kuruluşunun tarihçesi ve tanıtım videosunun izletilmesi ile devam etti.Etkinlikte açılış konuşmasını yapan LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov, “1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kazakistan Cumhuriyeti 25’inci yaşını kutluyor, hayırlı olsun nice yirmibeşinci yıllara. Kazakistan, bu bağımsızlığını milli değerlerine borçlu” ifadelerini kullandı. Muradov, milli günlerin birlik ve beraberlik içinde hatırlanmasının önemine vurgu yaparak, LAÜ öğrencilerinin katkı koyduğu etkinlikle böylesi yıldönümlerinin daha da anlam kazandığını dile getirdi.Kutlamalar kapsamında, Kazakistan’ın kültürel özelliklerini anlatan görüntüler, geleneksel dans gösterileri, defile ile şarkı sunumları gerçekleştirildi. Kazakiztan’ın geçmişi ile gelecekteki stratejileri, sağlık, eğitim, yönetim, turizm, doğal ve sosyo-kültürel değerleri gibi konular hakkında sinevizyon gösterisi yapıldı.