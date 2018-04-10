Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110713
ALTIN
177.367
DOLAR
4.1168
STERLİN
5.8346
EURO
5.0805
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı
ÖĞRENCİLER TEMİNATA BAĞLANDI
Havalimanı Soruşturması Sürüyor
HAVALİMANI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Kenevir Soruşturması Sürüyor
KENEVİR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256

LAÜ’de Kan Bağışı etkinliği düzenlendi

152 ünite kan toplandı

LAÜ’de Kan Bağışı etkinliği düzenlendi

152 ünite kan toplandı

10 Nisan 2018 Salı 21:45
LAÜ’de Kan Bağışı etkinliği düzenlendi
banner238

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Türk Kızılayı işbirliği ile üniversite kampüsünde “Kan Bağışı” etkinliği düzenlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi önünde farklı günlerde yapılan etkinlik Kan Bağışı Otobüsü’nde gerçekleştirildi.

Tutku: KKTC’de 24 bin ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır

Etkinlik hakkında bilgi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kızılayı Eğitmeni Şerife Tutku, “KKTC’de düzenli ve güvenli kan bağışçısı kazanım programı çerçevesinde üniversitelerin genelinde kan bağışçısı kazanımı çalışmaları yürütüyoruz. Bilgilendirme sunumları ile katılımcıları kan bağışına davet ediyoruz” dedi. Tutku, etkinliğin amacının, kan bağışının önemini vurgulamak, bağışlanan kanın hangi aşamalardan geçtiği konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve insanları kan bağışına teşvik ederek onların bu konuda duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak olduğunu belirtti. “Ülkemizde, 24 bin ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun 13 bini replasman yoluyla gerçekleştirilmektedir. Fakat bu bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Kanın güvenliği açısından, en güvenli kan bağışçısı Dünya Sağlık Örgütü’nün en güvenilir olarak kabul ettiği düzenli bağışçılar tarafından yapılan bağışlardır” diyen Tutku, bu bağlamda da ada genelinde sadece üniversitelerde değil, ilkokullar, ortaokullar ve sivil toplum kuruluşları da olmak üzere birçok yerde hem eğitim sunumları yaptıklarını hem de kan bağışı ekipleri düzenlediklerini ifade etti.

Yavuzer: LAÜ Kızılay Kulübü kan bağışına farkındalık yarattı

LAÜ Kızılay Kulüp Başkanı Nazlıcan Yavuzer ise Kızılay Kulübü’nün kuruluş aşamasındaki ilk hedeflerinin Kızılay'ın en önemli amaçlarından olan kan bağışına farkındalık yaratmak ve bireyleri bilinçlendirmek olduğunu söyleyerek “Bunun için Kızılay yetkilileri ile iletişime geçerek, kan bağışı için üniversitemize Kızılay ekibi göndermeleri ricasında bulunduk” dedi. Yavuzer, Kızılay çalışma ve etkinliklerine destekçi olan Öğrenci Dekanı Özgür Yılmabaşar, kulüp danışma hocası Yrd. Doç. Dr. Çağda Çağanağa ve gönüllü öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti. Üç gün süren kan bağış süreci sonunda 152 ünite kanın toplandığını ifade eden Yavuzer, “Farkındalığımızı destekleyip yanımızda bulunan ve kan bağışlayan herkese teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde sağlık ve sosyal dayanışmayı destekleyen Kızılay Kulübü'müz öncülüğünde, insaniyet yararına yeni etkinlik ve çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta Zam!
Akaryakıta Zam!
The Whisky Festival yolculuğu coşkuyla sürüyor
The Whisky Festival yolculuğu coşkuyla sürüyor
Doğru tüp bebek merkezini seç bebek sahibi ol
Doğru tüp bebek merkezini seç bebek sahibi ol
ŞAHALİ, TARIM BAKANI FAKIBABA İLE GÖRÜŞTÜ
ŞAHALİ, TARIM BAKANI FAKIBABA İLE GÖRÜŞTÜ
ÖZERSAY, CİDDE'DE İİT GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ
ÖZERSAY, CİDDE'DE İİT GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ
AKDAĞ’IN KKTC’Yİ ZİYARET PROGRAMI AÇIKLANDI
AKDAĞ’IN KKTC’Yİ ZİYARET PROGRAMI AÇIKLANDI
“KISA SÜREDE BÜYÜK GELİŞMELERE BİRLİKTE İMZA ATILACAK”
“KISA SÜREDE BÜYÜK GELİŞMELERE BİRLİKTE İMZA ATILACAK”
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
ŞAHALİ, AKDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ
ŞAHALİ, AKDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ
MGA KADIN EL SANATLARI ATÖLYESİ’NDE ÜRETİLENLER BUĞDAY CAMİİ’NDE SERGİLENİYOR
MGA KADIN EL SANATLARI ATÖLYESİ’NDE ÜRETİLENLER BUĞDAY CAMİİ’NDE SERGİLENİYOR

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim