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LAÜ’de “Kadına Yönelik Şiddette Konuşulmayan Gerçekler” Konulu Panel Düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Kadına Yönelik Şiddette Konuşulmayan Gerçekler” konulu panel düzenlenecek.

LAÜ’de “Kadına Yönelik Şiddette Konuşulmayan Gerçekler” Konulu Panel Düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Kadına Yönelik Şiddette Konuşulmayan Gerçekler” konulu panel düzenlenecek.

30 Kasım 2014 Pazar 12:50
LAÜ’de “Kadına Yönelik Şiddette Konuşulmayan Gerçekler” Konulu Panel Düzenlenecek
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 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Kadına Yönelik Şiddette Konuşulmayan Gerçekler” konulu panel düzenlenecek.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre, LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Komleksi Konferans Salonu’nda 2 Aralık Salı günü saat 10.00 başlayacak panelde ilk olarak Devlet Tiyatroları Sanatçısı Özlem Özkaram tarafından oyun sergilenecek.

Oyunun ardından, Yrd. Doç. Dr. Zihniye Okray, “Ata Sözü ve Deyişlerle Kadına Yönelik Şiddet”, Yrd. Doç. Dr. Enil Afşaroğlu Eren, “Aile İçi Şiddetin Psikolojik Boyutu” ve Yrd. Doç. Dr. Gülnur Beyazid Işıker ise, “Değişik Ortamlarda Yaşanan Şiddetin Psikodramada Rollerle Ele Alınması” konularında sunum yapacak.

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Tarafından “Kadına Yönelik Şiddette Konuşulmayan Gerçekler” Konulu Panel Düzenlenecek.
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