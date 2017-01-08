LAÜ’de “Etkili İletişimin Anahtarı, Beden Dili” Semineri Gerçekleştirildi



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Televizyonu ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından “Etkili İletişimin Anahtarı, Beden Dili” konulu seminer düzenlendi. LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen seminere, eğitimci Murat Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.Beden dilinin etkili iletişimin anahtarı konumunda olduğunu söyleyen Yılmaz, beden dilinin gerek iş yaşamında gerekse özel hayatta, göz önünde bulundurulması gereken bir iletişim kanalı olduğunun altını çizdi. Vücut hareketlerinin, el-ayak konumlarının ve hatta bakışların dahi, kişi susuyor olsa bile, mutlaka birşeyler anlattığını ifade eden Yılmaz, iletişim içinde bulunan kişiye yanlış mesaj göndermemek adına bunların öğrenilmesinin faydalı olduğunu belirtti.Yılmaz, iletişimde özellikle el jestlerinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, ellerin vücut üzerindeki konumu ile el hareketlerinin sözlerle anlatılmak istenen ifadeyi destekleyen en önemli beden dili öğesi olduğunu söyledi. Yılmaz, el hareketlerini çeşitli görsellerle de örnekleyerek, bunların bilinçli bir şekilde kullanımı ve analizinin yapılmasıyla iletişimde avantaj sağlanabileceğini kaydetti.Seminer boyunca etkinliğe katılanlara beden dili ile ilgili başlıklarda, çeşitli uygulamalar da yaptıran Murat Yılmaz’a, etkinlik sonunda İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belkıs Ayhan tarafından teşşekkür belgesi takdim edildi.