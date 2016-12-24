LAÜ’de “Engelli Bireylerle Sosyal Hizmet” Konulu Panel ve Kermes Gerçekleştirildi



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Sosyal Hizmet Kulübü tarafından, “Engelli Bireylerle Sosyal Hizmet” konulu panel ve kermes düzenlendi. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Gülay Gündüz Efendi ve LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman konuşmacı olarak katıldı.Etkinlik kapsamında, LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi girişinde, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste, öğrenciler Uygulama Mutfağı’nda yaptığı yemekleri ve Engelsiz Çiçekler Serası’nda yetiştirdikleri kaktüsleri sergileyerek, satışa sundular.Panel, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Güzelyüz’ün “Engellilik” hakkında bilgi vermesi ile başladı. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi İlayda Cansu Karasular ise “Engellilik Konusunda Farkındalık Yaratmak” konulu sunumunda engelli çocukların da diğer çocukların ihtiyaçlarına sahip olduğunu, yalnızca anne ve babaların biraz daha sabırlı olması ve zaman ayırması gerektiğini söyledi. Her zihinsel engelli çocuğun öğrenebildiğini ve eğitilebildiğini, bu eğitimlerin çocuğun kendi işlerini büyük oranda kendisinin yapabilmesini sağladığını ifade eden Karasular, bu eğitimler sonucunda ise, çocuğu mutlu edip, daha çabuk ve yeni şeyler öğrenmeye motive edilebildiğini, anne ve babaların da çocuklarının bu durumundan hoşnut olmalarına, kendilerine zaman ayırabilmelerine ve yaşam kalitelerinin artmasına destek olabildiğini dile getirdi.Sosyal hizmetin, tüm çalışma alanlarında olduğu gibi engellilik alanında da birey, aile ve toplum olmak üzere çalışmalarını 3 boyutta ele aldığını belirten Efendi, KKTC’de, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin her 3 boyutuyla da engellilik alanını özellikle rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla ele aldığını ifade etti. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, engellilerin tıbbi, sosyal ve mesleki yönden gereksinimlerini karşılamak ve becerilerinin en üst düzeye çıkarılmasına olanak tanımak amacıyla diğer bakanlıklarla işbirliği yaparak, gerekli rehabilitasyon merkezleri ile yurtların açılmasını sağladığını söyleyen Efendi, bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 3 tane 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi bulunduğunu, bu merkezlerde toplam 93 engelli gencin hizmet aldığını, ayrıca Haziran 2017’de de Engelsiz Yaşam Evi’nin açılması planlandığını dile getirdi.Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgiler veren Efendi, merkezin temel amacını, engelli gençleri hayata hazırlamak, engelli gençlerin özgüvenli, sorumluluk sahibi ve kendi kendine yeterli bireyler olabilmelerini sağlamak için çalışmalar yapmak olarak açıkladı. Merkezdeki mevcut atölyelerin hem bu amaçlara hizmet ettiğini, hem de gençlerin becerilerini geliştirmelerine olanak sağladığını ifade eden Efendi, hedeflerinin engelli gençlerin bireysel olarak sosyal hayata maksimum düzeyde uyum sağlayabilmelerini, teknoloji ile tanışmalarını, el becerileri kazanmalarını, kendi öz bakımlarını asgari düzeyde gerçekleştirebilmelerini, duygu ve düşüncelerini aktarabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.Ataman: Öğretmen ve ailenin işbirliği içinde olması gerekiyorÖzel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, “Engelli Bireylerde Aile ve Kurum İşbirliğinin Önemi ve Engelli Bireylerde Aile İçi İletişim” konusunda bilgiler aktardı. Ataman aile içi iletişimde öncelikle saygı olması gerektiğine vurgu yaparak, erken dönemde diğer çocuklara anne-baba rolü verilmemeli, diğer çocuklar ihmal edilmemeli, karşılıklı saygı ve sevgi ile eğitilmeli, okulda öğrenilenlerin evde tekrarlanılması ve pekiştirilmesinin gerekliliği üzerinde durarak, öğretmen ve ailenin işbirliği içinde olması gerektiğinin altını çizdi. Ataman ayrıca, ailelerin çocukların üretime katılmaları için çaba harcamaları gerektiğine de dikkat çekti.