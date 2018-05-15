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LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlikte İş Yaşamına Hazırlık” konulu mesleki söyleşi düzenlendi.

LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlikte İş Yaşamına Hazırlık” konulu mesleki söyleşi düzenlendi.

15 Mayıs 2018 Salı 23:20
LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlikte İş Yaşamına Hazırlık” konulu mesleki söyleşi düzenlendi. LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye, Diyetisyen Merve Betül Karakuş ile Ayça Onursal konuşmacı olarak katıldı.

Karakuş, klinikte bireysel danışmanlık hizmeti, kurumsal danışmanlık, markalara danışmanlık, geleneksel medya, sosyal medya ile danışanlarına hizmet verdiklerini söyledi. Karakuş, klinikte bireysel danışmanlık hizmetinde; yüzyüze veya online danışmanlık, fizyolojik ve psikolojik değerlendirme, kişiye özel, esnek ve motive edici yaklaşım, psikolojik destek, paylaşımcı sorumluluk, sürekli eğitim ve takip hizmetleri verdiğini ifade etti.

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Karakuş, “Kendinizi geliştirin, çok okuyun, hata yapmaktan korkmayın, sahiplenin, kendinize doğru örnekler alın, her sene kendinize vizyonlarınızı yazın, yapacaklarınız kadar yapamayacaklarınızın da adını koyun, neyi yapmak istiyorsanız, ona odaklanın, her şeyden az az yapmak yerine tek bir işi tam yapın” diyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Onursal, diyetisyenlerin sosyal medyayı, CV hazırlamak, danışanlarla veya sosyal çevre ile olan etkileşimi artırmak, mesleğin bilinirliğini ve değerini artırmak ve anlatmak, online diyet ve daha hızlı organize olabilmek, ses duyurabilmek amacıyla kullandıklarını dile getirdi. Sosyal medyada, yazılan her şeyin kaynağının etik ve bilimsel olması, ne konuşulduğu kadar nasıl konuşulduğuna dikkat edilmesi, dikte edici konuşmalardan uzak durulması ve motivasyon cümleleri kullanılması gerektiğini vurguladı.

“Kendi alanınızla ilgili özgün ve yaratıcı içerik üretin, takipçileriniz ne istediğini bilin ve onlara istediklerini verin, her zaman doğal olun, takipçi sayısı değil takipçi niteliğinizin önemli olduğunu unutmayın, sektörel gelişmelere hakim olun, gelişmeleri ilk siz duyurun” diyen Onursal, söylenilen şeyi destekleyen bir ürün ve hizmet yoksa ne kadar reklam yapılırsa yapılsın başarılı olunamayacağını dile getirdi.

Söyleşinin sonunda Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak tarafından Karakuş ve Onursal’a teşekkür belgesi takdim edildi.

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