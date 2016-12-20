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20 Aralık 2016 Salı 16:26

LAÜ’de ‘Diksiyon ve Etkili Konuşma’ Konulu Seminer ve Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

LAÜ'de ‘Diksiyon ve Etkili Konuşma' Konulu Seminer ve Atölye Çalışması Gerçekleştirildi
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LAÜ’de ‘Diksiyon ve Etkili Konuşma’ Konulu Seminer ve Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi ve LAÜ TV tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Diksiyon ve Etkili Konuşma’ konulu seminer ve atölye çalışması TRT kurumundan emekli başarılı spiker ve eğitimci İffet Diler tarafından gerçekleştirildi.

İki gün süren eğitimde Diler, dildeki şive ve ağız farklılıklarının dilin zenginliğinin bir yansıması olduğunu kaydederek, kullanılan sözcüklerin aynı olmasına karşı, söyleyişlerin ve tonlamaların farklı olduğunu, bunu Kıbrıs’ta, üniversitede gözlemlemenin kendisi için hoş bir deneyim olduğunu belirtti.

Diler: Günlük konuşmalarda kullanılan sözcüklerin seçiminde özen gösterin

Diler, iletişimin temel hedefinin sevgi-saygı olması gerektiğini ve çağımızda insanların birbiriyle iletişim kurma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirterek, bunu aşmak için günlük konuşmalarda kullanılan sözcüklerin seçiminde özen gösterilmesi gerektiğini, empatinin de burada önemli olduğunu açıkladı. Sözcükler seslendirilirken ilgili sözcükteki her harfin hakkının verilmesi ve hızlı konuşulmaması gerektiğini belirten Diler, bunu yenmenin dudak ve çene tembelliğinin giderilmesi ile mümkün olduğunu söyleyerek, etkinliğe katılanlara bunlarla ilgili yapılması gereken egzersizlerden örnekler gösterdi.

Diler daha sonra, LAÜ FM uygulama stüdyolarında, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileriyle radyo programı sunum teknikleri konusunda uygulama eğitimi gerçekleştirdi. Üniversitenin uygulama televizyonu LAÜ TV’yi de ziyaret eden Diler, LAÜ TV ve LAÜ FM'in teknik altyapısı ve donanımının son derece iyi olduğunu belirterek, sektöre hazırlık anlamında derslerde öğrenilen teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmenin önemine vurgu yaparak, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin bu konuda şanslı olduğunu ifade etti.

Etkinliğin sonunda İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan tarafından Diler’e teşekkür belgesi takdim edildi.


 
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