Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

LAÜ’de “Ada Turnesi Skeçleri” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tiyatro Kulübü tarafından, “Ada Turnesi Skeçleri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

LAÜ’de “Ada Turnesi Skeçleri” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tiyatro Kulübü tarafından, “Ada Turnesi Skeçleri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

19 Aralık 2014 Cuma 16:47
LAÜ’de “Ada Turnesi Skeçleri” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi.
banner238
 LAÜ Sinema Salonu’nda güncel ve güldürü skeçlerin sahnelendiği tiyatro oyununa öğrencilerin yanı sıra, vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Oldukça başarılı bir performans ortaya koyan oyuncular, izleyicilerden büyük alkış aldı.
   Tiyatro oyunundan sonra yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren LAÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Cem Kartal, Tiyatro Kulübü olarak iyi bir donanıma ve güçlü bir oyuncu ekibine sahip olduklarını belirterek, amaçlarının hem üniversitede hem de ada genelinde oyunlarını sahnelemek olduğunu söyledi.
   Tiyatro oyununun sonunda eğlenceli zaman geçirdiklerini söyleyen öğrenciler ve akademisyenler, LAÜ Tiyatro ekibinin performaslarını başarılı bulduklarını belirttiler. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim