LAÜ’de “Ada Turnesi Skeçleri” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi.

Tiyatro oyunundan sonra yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren LAÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Cem Kartal, Tiyatro Kulübü olarak iyi bir donanıma ve güçlü bir oyuncu ekibine sahip olduklarını belirterek, amaçlarının hem üniversitede hem de ada genelinde oyunlarını sahnelemek olduğunu söyledi.

Tiyatro oyununun sonunda eğlenceli zaman geçirdiklerini söyleyen öğrenciler ve akademisyenler, LAÜ Tiyatro ekibinin performaslarını başarılı bulduklarını belirttiler.

LAÜ Sinema Salonu’nda güncel ve güldürü skeçlerin sahnelendiği tiyatro oyununa öğrencilerin yanı sıra, vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Oldukça başarılı bir performans ortaya koyan oyuncular, izleyicilerden büyük alkış aldı.