LAÜ’de 58. Nijerya Bağımsızlık Günü kutlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Öğrenci Dekanlığı’nın katkılarıyla LAÜ’de eğitim gören Nijeryalı öğrenciler için “Nijerya 58. Bağımsızlık Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde renkli gösteriler sergilendi. Etkinliğe, LAÜ’de öğrenim gören başta Nijeryalı öğrenciler olmak üzere birçok öğrenci katıldı.

Etkinlik, yoğun bir katlımla gerçekleşti

LAÜ Plaza Alanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, geleneksel yemeklerini tanıtmanın yanında, ülkelerine özgü müzikler eşliğinde kültürel farklı dans performansları sergilediler.

Nijerya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, duygu ve düşüncelerini dile getirdiler:

John Chang Danboyi: Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyorum. Yıl içerisinde farklı aktivitelerde görev alıyorum. 1960 tarihinden itibaren bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz günden beri kendi ülkemizde her yıl bu günü coşku, sevgi ve gururla kutluyoruz. LAÜ’de bugün düzenlemiş olduğumuz bu özel günümüzde yerel yemeklerimizi, yapmış olduğumuz kültürel kıyafet geçişini üniversitemizde eğitim gören diğer arkadaşlarımıza tanıtma fırsatı yakaladık. Üniversiteme bu imkanaları sunduğu için teşekkür ediyorum.

Tajudeen Aminat: Arkadaşlarımızla biraraya gelerek bu tür etkinlikleri yapmak bizi çok mutlu ediyor. Ülkemize olan bağımızı ve sevgimizi kampüsümüzde diğer arkadaşlarımızla birlikte kutlamak bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Etkinlikten son derece memnun kaldık.

Kanuria Sandra Okeke: Geçmiş yıllarda düzenlenen Nijerya etkinliklerine de katılma imkanı buldum. Kapsamlı ve yoğun katılım ile gerçekleştirilen bu yılki etkinliğimizde kültürel gösterilerimiz ve yerel tatlarımız arkadaşlarımız tarafından beğenilmesi bizleri mutlu etti.