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LAÜ’de “2’inci PDR Günleri” konulu seminer ve atölye çalışmaları yapıldı

Yoğun ilgi gösterildi

LAÜ’de “2’inci PDR Günleri” konulu seminer ve atölye çalışmaları yapıldı

Yoğun ilgi gösterildi

03 Ocak 2015 Cumartesi 14:32
LAÜ’de “2’inci PDR Günleri” konulu seminer ve atölye çalışmaları yapıldı
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LAÜ’de “2’inci PDR Günleri” konulu seminer ve atölye çalışmaları yapıldı

Yoğun ilgi gösterildi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından “2. PDR” günleri konulu seminer ve atölye çalışmaları yapıldı. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda iki gün süren seminer ve atölye çalışmalarında, birçok konu irdelendi.

Etkinlik, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Oguz Serin ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin’in açılış konuşmalarının ardından başladı.

LAÜ öğrencilerinin kişisel gelişimlerine olanak sağlanıyor

Açılış konuşmasında Dekan Serin, Eğitim Fakültesi olarak yıl içerisinde düzenlemiş oldukları seminer ve konferanslar ile öğrencilerin almış oldukları nitelikli eğitimin yanı sıra, kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine olanak sağladıklarını söyledi.

Farklı sunum ve atölye çalışmaları yer aldı

İki gün süren seminer ve atölye çalışmasında ilk gün sunumlarda, Prof. Dr. İbrahim Dönmezer Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin Aile İçi İletişim, Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar Günlük Yaşama Davranışsal Bakış, Yrd. Doç. Dr. Müge Beidoğlu Rehberlik Mesleği, hakkında bilgiler verdi. Ardından farklı sınıflarda başlayan atölye çalışmalarından Yrd. Doç. Dr Gülnur Beyazıt Aile İçi İlişkilerde Roller, Hüseyin Özinal Psikolojik Travmaların Resim Çalışması Yolu ile Anlatılması, Yrd. Doç. Dr. Zihniye Okray, ‘Rapunzel’ masalı psikanalitik kuram içinde değerlendirilmesi, Özlem Özkaram Güzel ve Etkili Konuşma çalışmaları yer aldı.

İkinci gün sözlü sunumlarda ise, Yrd. Doç. Dr. Mesut Baş, Anne-Baba ve Sosyal Çevrenin Engelli Çocuğa Karşı Tutumu, Yrd. Doç. Dr. Fatmal Akfırat Önalan Duygusal Zekâ ve Aile, Avukat Şefik Ahçıoğulları KKTC’de Kadın ve Çocuk Hakları, Prof. Dr. Ayşegül Ataman Yetersizliğe Sahip Ailelerin Yaşadığı Süreç konularında bilgiler verildi. Atölye çalışmalarında da, Yrd. Doç. Dr. Fatma Önalan Akfırat Ailede Duygusal Zekânın Geliştirilmesi, Uzman Anıl Sayılır Aile Eğitiminin Önemi, Yrd. Doç. Dr. Zihniye Okray ‘Rapunzel’ masalı psikanalitik kuram içinde değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Enil Afşaroğlu Eren Ailede Gestalt Temas Biçimleri ve Bağlanma Stilleri, Dr. Ayşe Bengisoy ve Uzman Behiye Akacan Çatışma Çözme Beceri Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Eripek tarafından Zihin Engelli Bireyin Tanılanması konularında uygulamalar yapıldı.

LAÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Son Güncelleme: 03.01.2015 14:34
Anahtar Kelimeler:
LAÜ’de “2’inci PDR Günleri” Konulu Seminer Ve Atölye çalışmaları Yapıldı
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